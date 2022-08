The Rock sera-t-il le centre de l’univers étendu de DC avec Black Adam ?

Bandes dessinées DC

The Rock va révolutionner le DC Extended Universe avec Black Adam et l’acteur a anticipé l’importance de son personnage mais… sera-t-il le centre du DCEU ?

©IMDBThe Rock en tant que Black Adam

Dwayne « Le Rocher » Johnson Il est aujourd’hui l’une des grandes figures de l’industrie cinématographique hollywoodienne, devenu l’une des bannières du genre action, jouant dans un grand nombre de titres. La simple présence de l’acteur assure un grand nombre de billets vendus et c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles ils l’ont choisi pour être Adam noir.

Ce n’est pas un secret que le Univers étendu DC courir derrière le Univers cinématographique Marvel et il doit faire quelque chose s’il veut combler l’écart en termes de qualité du contenu et de succès au box-office. En ce sens, on peut supposer que la présence de Dwayne Johnson répond à ce besoin et son caractère, Adam noirva révolutionner le DCEU.

The Rock a déclaré à plusieurs reprises que Adam noir modifiera substantiellement la hiérarchie des pouvoirs dans le Univers étendu DC et maintenant il y a une rumeur sur Internet où ils assurent que son personnage sera le grand antagoniste de la franchise, supplantant Darkseid, qui était le plan de Zack Snyder pour les films suivants une fois son histoire de Ligue des Justiciers qui a présenté le chef d’Apokolips.

L’importance de Black Adam dans le DCEU

La vérité est que cette rumeur est encore loin d’être confirmée et les intentions de David Zaslav, le PDG de Découverte Warnersemblent être plus près de restaurer le SnyderVerse Chaque fois plus. L’exécutif a déclaré que Superman, Wonderwoman Oui Homme chauve-souris ce sont les personnages incontournables de la marque et apparemment Henry Cavill reviendrait au DCEU dans une scène post générique de Adam noir.

Non seulement cela, mais des rumeurs indiquent également que Ben Affleck aurait une offre de 30 millions de dollars à sa disposition pour continuer à être le Chevalier de la Nuit dans le Univers étendu DC et participeraient aux prochaines inscriptions de la marque : Éclat Oui Aquaman et le royaume perdu quelque chose qui, avant la fusion de Warner et Discovery, semblait impossible.

Le Rocher sait que Adam noir C’est un intrant important pour le Univers étendu DC car c’est l’un des grands titres que la marque sortira cette année, cependant, l’importance de l’anti-héros dans le DCEU n’est pas au-dessus de celle de personnages comme Superman, Homme chauve-souris Oui Wonder Woman depuis l’arrivée de David Zaslav qui semble avoir un plan en tête pour ces héros. Il va falloir patienter !

