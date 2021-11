The Rock se présente comme le prochain James Bond

La recherche de l’acteur idéal pour succéder à Daniel Craig dans le rôle de James Bond est sans doute en cours suite à la sortie de Pas le temps de mourir, et maintenant, un choix inattendu a émergé sous la forme du film d’action homme-montagne qui est Dwayne Johnson. The Rock, dont le père a dépeint un méchant face à Sean Connery dans les années 1967 Tu ne vis que deux fois, a récemment été demandé s’il aimerait suivre les traces de son vieil homme, auquel il a affirmé que oui, il aimerait rejoindre la franchise emblématique, mais seulement s’il peut s’habiller comme 007.

« Oui, mon grand-père était un méchant de Bond dans Tu ne vis que deux fois avec Sean Connery. Très cool. J’aimerais suivre ses traces et être le prochain Bond. Je ne veux pas être un méchant. Je dois être Bond. »

Le père de Johnson, Rocky Johnson, est crédité dans Tu ne vis que deux fois pour avoir dépeint un conducteur de voiture méchant, mais The Rock veut plus, beaucoup plus, s’il est jamais attiré par le James Bond séries. Alors que la superstar du film d’action plaisante probablement en sirotant des martinis en tant qu’espion titulaire, la domination de The Rock sur Hollywood et en particulier sur le genre action est indéniable, et avec son influence si profonde et sa présence si intimidante, s’il veut le travail , qui va l’arrêter ? Ironiquement, cela le fait passer pour un méchant, mais à tous égards, c’est un gars vraiment sympa.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Le mandat de Daniel Craig en tant que James Bond est maintenant terminé, avec son chant du cygne Pas le temps de mourir ayant finalement été libéré plus tôt cette année à la suite d’une cavalcade de retards. Réalisé par Cary Joji Fukunaga d’après un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge, et avec Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Rami Malek, Lashana Lynch et Ana de Armas aux côtés de Craig, le film découvre que Bond a quitté le service actif avec le MI6, avant d’être recruté par la CIA pour retrouver un scientifique kidnappé, ce qui conduit à une confrontation avec un adversaire puissant.

La productrice Barbara Broccoli a depuis révélé que le studio ne commencerait pas à chercher le remplaçant de Craig avant l’année prochaine en déclarant: « Nous n’y pensons pas du tout. Nous voulons que Daniel ait son heure de célébration. L’année prochaine, nous commencerons à penser à l’avenir. » Malgré cela, les fans ne peuvent s’empêcher de se demander qui sera choisi, avec comme Tom Hardy, Idris Elba, Henry Cavill et plus récemment la star d’Eternals Richard Madden, quelques-uns des favoris à reprendre.

Pendant ce temps, The Rock a plus qu’assez dans son assiette sans signer pour un permis de tuer, l’acteur menant actuellement sa propre escapade pleine d’action dans le record de Netflix. Avis rouge. Aux côtés de Ryan Reynolds et Gal Gadot, Avis rouge trouve Johnson en tant qu’agent du FBI qui fait équipe à contrecœur avec un voleur d’art renommé (Ryan Reynolds) afin d’attraper un criminel encore plus notoire (Gal Gadot). Avis rouge est maintenant disponible sur Netflix et a réalisé le meilleur premier film original de Netflix dans l’histoire de l’entreprise. Cela nous vient avec l’aimable autorisation d’Esquire.

Sujets : James Bond