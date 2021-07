The Rock revient-il à la WWE pour WrestleMania et Survivor Series ?

Malgré sa liste de films bombée presque autant que ses muscles, Dwayne Johnson est censé ramener The Rock à la WWE lors de la série Survivor de novembre selon Andrew Zarian de The Mat Men Podcast.

Comme c’est le 25e anniversaire des débuts de The Rock, la rumeur dit depuis plus d’un mois que la société veut vraiment que « The People’s Champ » revienne faire une apparition. Cela va de pair avec la conviction que Johnson pourrait affronter le champion universel de la WWE, Roman Reigns, à Wrestlemania. Bien qu’il n’y ait eu aucun mot de Johnson ou de la société à ce sujet, cela ferait certainement plaisir à de nombreux fans de catch, et Johnson n’est jamais du genre à éviter les feux de la rampe à une telle occasion.

Entendre d’une source que The Rock est actuellement prévu pour la série Survivor de cette année. pic.twitter.com/rknlcPuXWS – Andrew Zarian (@AndrewZarian) 22 juillet 2021

Lors d’une interview avec Hiram Garcia en septembre, Johnson a semblé suggérer qu’une réapparition sur le ring pourrait être envisagée lorsqu’il a déclaré: « » Mais vous savez quoi, la vérité est que je serais honoré non seulement de partager le bague avec Roman et de retourner à la WWE. Mais bien sûr, je serais honoré qu’il lève la main sur celui-là. »

Ce n’est pas seulement The Rock qui a développé l’idée que le match ait lieu lors de l’un des prochains Wrestlemanias, car Reigns a également évoqué la possibilité en parlant à Ariel Helwani il y a quelques mois. « Nous ne pouvons pas mentir à ce sujet. Dallas est énorme. ‘Jerry World’ est géant. AT&T Stadium, je l’ai déjà fait, plus de 100 000 personnes, ont participé à ce spot principal. Et puis l’année suivante, je suis dans son Imaginez-moi encore quelques années avec cette domination allant à l’encontre de « The Great One ? » À Hollywood, si Dieu le veut, c’est la prochaine étape évidente si elle est disponible, si tout se passe correctement. Les gens dans ma position se retrouvent généralement là-bas. Donc, pouvoir raconter cette histoire avec lui, s’il est en panne, ce serait cool. «

La question de savoir si Johnson peut faire l’une de ces apparitions revient probablement à savoir s’il peut réussir à les intégrer dans son emploi du temps chargé à Hollywood. Son voyage sur la rivière avec Emily Blunt dans Disney’s Croisière dans la jungle est enfin sorti la semaine prochaine, et il vient tout juste de terminer le tournage de ses débuts dans le DCEU en tant que Adam noir. En dehors de cela, il a également Avis rouge à venir sur Netflix plus tard cette année, dans lequel il joue avec Ryan Reynolds et Gal Gadot dans le film surnommé le film original le plus cher du streamer à ce jour. Il a également fait la une des journaux cette semaine après avoir confirmé qu’une série de films dans laquelle il n’apparaîtra plus est la Rapide et furieux final.

« J’ai ri et j’ai beaucoup ri », a déclaré Johnson à propos des commentaires de Vin Diesel sur son comportement sur le tournage d’autres films Fast. « Je pense que tout le monde s’est moqué de ça. Et je vais en rester là. Et que je leur ai souhaité bonne chance. Je leur souhaite bonne chance sur Fast 9. Et je leur souhaite bonne chance sur Fast 10 et Fast 11 et le reste des films Fast & Furious qu’ils font, ce sera sans moi. » Cette nouvelle provient de givemesport.com.

