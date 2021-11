The Rock retrouve le réalisateur de Jumanji pour le film de Noël Red One

Dwayne « The Rock » Johnson a trouvé son prochain projet. La mégastar jouera dans Rouge, un film d’action-aventure sur le thème de Noël d’Amazon Studios. Johnson, qui produit également le film via ses Seven Bucks Productions, a recruté Jumanji : Bienvenue dans la jungle réalisateur Jake Kasdan pour diriger le film. La paire a un partenariat de longue date, ayant fait le blockbuster Jumanji reboot et sa suite tout aussi réussie. Johnson a également intégré Hobbs & Shaw l’écrivain Chris Morgan pour écrire le scénario.

Hiram Garcia, responsable de la production de Seven Bucks, a inventé l’histoire de Rouge et a essayé de le faire faire pendant plusieurs années. Garcia a été producteur sur presque tous les films récents de Johnson, mais il semble que les rôles aient été inversés cette fois. Dwayne Johnson, le co-fondateur de Seven Bucks, Dany Garcia, et les studios Amazon sont tous ravis de collaborer sur Rouge. Alors que les détails de l’intrigue sont gardés secrets et que le film ne devrait pas sortir avant quelques années, Rouge est décrit comme une aventure de Noël amusante et familiale. Amazon a acquis les droits de Rouge cet été après une guerre d’enchères acharnée, ce qui implique qu’ils sont très confiants quant à son succès. En parlant à Deadline, voici ce que Hiram Garcia a dit à propos du film.

« Red One est incroyablement spécial pour moi et une histoire que je voulais raconter depuis des années. Une aventure d’action épique, au bord de votre siège, qui prend la mythologie des vacances bien-aimée et la bouleverse. Je suis ravi d’avoir notre équipe Seven Bucks s’associe à Amazon pour donner vie à ce conte amusant des Fêtes pour un public mondial. »

La directrice d’Amazon Studios, Jen Salke, est également ravie d’apporter Rouge à la vie pour le géant du streaming.

« Seven Bucks Productions est un leader dans la création de divertissements uniques et convaincants pour toute la famille, et nous savons que Red One poursuivra cette tradition. Le concept d’Hiram et le monde qu’il a imaginé sont particulièrement originaux et nous sommes ravis de faire équipe avec Seven Bucks Productions et Chris Morgan pour aider à lui donner vie. Red One n’est que la première étape de ce que nous savons être une entreprise collaborative réussie. «

Dwayne Johnson a également fait l’éloge des thèmes de vacances et de la nature familiale de Rouge dans les entretiens. Tout cela nous amène au réalisateur, Jake Kasdan. Il est surtout connu pour avoir réalisé des comédies Bad Teacher, Sex Tape, Jumanji : Bienvenue dans la jungle, et sa suite, Jumanji : le prochain niveau. Kasdan a également réalisé des épisodes de Disney’s Doogie Kamealoha, MD., et Freaks and Geeks. À en juger par son travail amusant et léger au cinéma et à la télévision, Johnson n’aurait pas pu trouver meilleur réalisateur que Jake Kasdan.

Mais une question qui doit être dans l’esprit des fans est qu’en est-il Jumanji 4? Jumanji : le prochain niveau s’est terminé sur un énorme cliffhanger, et les créateurs ont confirmé qu’une suite est en cours de développement. La rumeur disait que Kasdan était en train de travailler sur la suite il y a quelques mois. Donc, cette annonce soudaine de son passage à un autre film est une surprise. Rouge commencera le tournage au début de 2022 et sortira pendant la saison des vacances 2023. Cela poussera certainement Jumanji 4 quelques années en arrière à moins que les producteurs n’avancent avec un autre réalisateur. Esperons le meilleur.

Quant à Dwayne Johnson, on le verra ensuite aux côtés de Ryan Reynolds et Gal Gadot dans Netflix’s Avis rouge, sortie le 12 novembre 2021. N’oubliez pas de le consulter. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.