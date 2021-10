The Rock regrette d’avoir rendu publique sa querelle avec Vin Diesel, mais il pensait chaque mot

L’icône du film d’action Dwayne « The Rock » Johnson a parlé de la querelle entre lui et Le destin des furieux Star vin Diesel, révélant que, bien qu’il regrette d’avoir exprimé ses griefs si publiquement, il pensait vraiment ce qu’il a dit. Lorsqu’on lui a demandé si l’explosion avait été causée par quelque chose en particulier, l’acteur a répondu : « Rien de spécifique ne s’est passé, juste la même vieille merde. Et ce n’était tout simplement pas mon meilleur jour. »

« Cela a provoqué une tempête de feu. Pourtant, chose assez intéressante…[it was] comme si chaque membre de l’équipage trouvait son chemin vers moi et me remerciait discrètement ou m’envoyait une note. Mais, ouais, ce n’était pas mon meilleur jour, partager ça. Je n’aurais pas dû partager ça. Parce qu’en fin de compte, cela va à l’encontre de mon ADN. Je ne partage pas des choses comme ça. Et je m’occupe de ce genre de conneries loin du public. Ils n’ont pas besoin de le savoir. C’est pourquoi je dis que ce n’était pas mon meilleur jour. »

Le différend entre le couple de Rapide et furieux mastodontes a été enflammé en 2016, lorsque The Rock a qualifié certains de ses co-stars masculins anonymes de « cul de bonbons ». À l’époque, Johnson a expliqué qu’un « cul de bonbons » est « quelque chose que vous ne voulez pas être. Et la meilleure façon de décrire un cul de bonbons est: la vie est tellement plus facile, j’ai trouvé, quand vous êtes pas plein de merde. Et un cul de bonbons est complètement plein de merde. » Bien sûr, il n’a pas fallu longtemps aux fans pour deviner à qui il pouvait faire référence…

Alors que The Rock exprime quelques regrets d’avoir partagé ce message agressif plutôt passif sur les réseaux sociaux, il affirme qu’il pensait absolument chaque mot. Bien qu’il semble qu’il aimerait avoir la chance de revenir en arrière et de gérer les choses différemment.

« Non, je pensais ce que j’ai dit. Bien sûr. Je pense ce que je dis quand je le dis. Mais l’exprimer publiquement n’était pas la bonne chose à faire. »

Johnson poursuit en révélant qu’il n’a accepté d’apparaître que dans le huitième film de Rapide et furieux saga, Le destin des furieux, tant qu’il n’a pas eu à apparaître dans des scènes aux côtés de Vin Diesel. « Je voulais renoncer au drame », a déclaré Johnson. « Je pensais que c’était la meilleure chose à faire. Pour tout le monde. » Bien qu’il les ait séparés, Johnson offre quelques détails concernant une réunion qui a eu lieu entre les deux (qui avait sans aucun doute la paire portant des débardeurs serrés et ressemblant à une scène du film lui-même), mais finalement The Rock a conclu que lui et Diesel ne sont que deux personnes très différentes.

« Eh bien, il y a eu une réunion. Je n’appellerais pas cela une réunion paisible. J’appellerais cela une réunion de clarté. Lui et moi avons eu une bonne conversation dans ma caravane, et c’est à partir de cette conversation que c’est vraiment devenu juste clair comme du cristal que nous sommes deux extrémités distinctes du spectre. Et j’ai accepté de le laisser là. «

Pour clarifier davantage, Johnson explique que lui et Diesel sont « philosophiquement deux personnes différentes, et nous abordons le monde du cinéma de deux manières très différentes ». Poursuivant, Johnson a clairement encore des problèmes avec la façon dont Diesel se comporte sur le plateau, l’acteur estimant que son Rapide et furieux la co-star a un sentiment déplacé de droit à soi. « C’est la philosophie d’aller au travail tous les jours », a déclaré Johnson. « Regarder tout le monde comme des partenaires égaux. Et regarder le studio comme des partenaires égaux. Et regarder l’équipe, où que vous soyez, que ce soit sur la feuille d’appel ou autrement, comme des partenaires égaux – avec respect et humilité, et être respectueux du processus et de tous les autres êtres humains qui consacrent autant de temps, autant de travail acharné et d’équité de sueur, sinon plus. Et je pense qu’il a toujours été important pour moi d’être toujours franc et de regarder quelqu’un dans l’œil. Et si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le.

Après l’acte d’accusation initial de Johnson infusé de bonbons contre Diesel, le Rapide et furieux plomb s’est avancé pour se défendre, attribuant le schisme entre les deux acteurs à son approche « d’amour dur ». « Mon approche à l’époque était beaucoup d’amour dur pour aider à obtenir cette performance là où elle devait être », a-t-il expliqué à l’époque. « Hobbs vous frappe comme une tonne de briques », a-t-il poursuivi. « C’est quelque chose dont je suis fier, cette esthétique. Cela a demandé beaucoup de travail. Nous devions y arriver et parfois, à cette époque, je pouvais donner beaucoup d’amour dur. Pas Felliniesque, mais je ferais tout ce que je j’aurais à faire pour obtenir des performances dans tout ce que je produis. »

Johnson n’achète cependant rien de ce que Diesel vend, et n’a pas pu s’empêcher de se moquer de ce qui semble au moins pour The Rock, être un sens toujours croissant de l’ego et du droit nourri par la star de Injecté de sang.

« Vous savez, je vais vous dire ceci. Une partie de moi a l’impression qu’il n’y a aucun moyen que je honore ces conneries avec une réponse. Mais voici la vérité. J’ai souvent fait le tour du pâté de maisons. Contrairement à lui , je ne viens pas du monde du théâtre. Et, vous savez, j’ai grandi différemment et j’ai été élevé différemment. Et je viens d’une culture et d’un environnement complètement différents. Et je me lance dans chaque projet en donnant le maximum. Et si je Je sens qu’il y a des choses qui doivent être réglées, gérées et entretenues, alors je le fais. Et c’est aussi simple que ça. Alors quand j’ai lu ça, comme tout le monde, j’ai ri. J’ai beaucoup ri. Nous avons tous ri . Et quelque part, je suis sûr que Fellini rit aussi. »

S’il semble désormais hautement improbable que The Rock orne le Rapide et furieux franchise avec sa présence dominante à nouveau, la superstar de l’action reste très occupée. Johnson sera bientôt de retour sur nos écrans dans la sortie d’action à gros budget de Netflix, Avis rouge, mettant en vedette le meilleur profileur du FBI aux côtés de deux criminels rivaux joués par Gal Gadot et Ryan Reynolds. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Vanity Fair.

Sujets : Fast and Furious