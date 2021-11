The Rock promet que ses productions Seven Bucks n’utiliseront jamais de vrais pistolets après un accident de rouille

Pendant le Avis rouge Première à Los Angeles hier soir, Dwayne Johnson a parlé de la tragédie qui a coûté la vie à la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza. « Tout d’abord, j’ai eu le cœur brisé. Nous avons perdu une vie. Mon cœur va à sa famille et à tout le monde sur le plateau. Je connais aussi Alec depuis très longtemps. »

Dwayne Johnson s’est engagé à utiliser des pistolets en caoutchouc dans toutes les productions réalisées par sa société de production, Seven Bucks Productions, et exigera la même chose de tous les autres studios avec lesquels il travaille. « Je ne peux parler pour personne d’autre, mais je peux vous dire, sans une absence de clarté ici, que tout film que nous avons avec Seven Bucks Productions – tout film, toute émission de télévision ou tout ce que nous faisons ou produisons – nous n’utiliserons pas du tout de vrais pistolets. Nous allons passer aux pistolets en caoutchouc, et nous allons nous en occuper par la poste. sur ce qu’il en coûte. »

Après l’annonce de la mort d’Halyna Hutchins sur le tournage de Rust, Johnson était au téléphone avec les membres de son équipe pour examiner les protocoles actuels et ce qui devait être mis en œuvre pour s’assurer que cette catastrophe inutile ne se produirait pas sous sa surveillance. « J’adore le cinéma. Il existe des protocoles et des mesures de sécurité que nous avons toujours pris dans le cinéma et que nous prenons très au sérieux, et ces décors sont des décors sûrs, et nous en sommes fiers. »

« Mais des accidents arrivent. Et quand quelque chose comme ça arrive de cette ampleur, [that is] ce déchirant, je pense que la chose la plus prudente et la plus intelligente à faire est de faire une pause pendant une seconde et de vraiment réexaminer comment vous allez avancer et comment nous allons travailler ensemble. N’importe quel film que nous faisons que Seven Bucks fait avec n’importe quel studio, la règle est que nous n’allons pas utiliser de vrais pistolets. C’est ça. »

Après la fusillade et finalement la mort de Hutchins, les doigts ont pointé dans toutes les directions pour savoir qui est à blâmer pour la mort insensée sur le tournage de Rouiller. Il semble qu’une nouvelle théorie sur la façon dont un tel accident absolument évitable aurait pu se produire, apparaît chaque jour dans le cycle de l’actualité. Il est évidemment nécessaire de repérer les étapes qui ont été sautées et de surveiller rigoureusement les futures productions, car de nombreux studios continueront à utiliser de vraies armes à feu dans leurs projets.

D’autres ont opté pour une tolérance zéro des armes « vivantes » sur leurs plateaux, notamment Alexi Hawley, showrunner pour La recrue. Il a écrit dans une note aux dirigeants d’ABC : « À partir d’aujourd’hui, c’est maintenant la politique de La recrue que tous les coups de feu sur le plateau seront avec des pistolets Air Soft avec des flashes de bouche CG ajoutés en post. Il n’y aura plus d’armes « vivantes » dans l’émission. La sécurité de nos acteurs et de notre équipe est trop importante. Tout risque est trop de risque. » Les changements ont été apportés juste un jour après que la nouvelle de la mort de Hutchins a été rendue publique. Bien qu’il y ait certainement des films et des cinéastes qui jugent que de véritables armes à feu sont nécessaires au projet, cet accident évitable est sûr de stimuler d’autres à peser leurs options et à conclure qu’aucune vie ne vaut le divertissement qu’ils produisent.Cette nouvelle vient du Hollywood Reporter.

Sujets : Avis rouge