The Rock partage le teaser de Black Adam avec sa fille, et c’est trop mignon

Adam noir est sans doute l’un des films à venir les plus attendus de DC. Les détails révélés ont taquiné de nombreux aspects passionnants du projet. Quelque chose de positif sur les nouvelles concernant le film est la jolie vidéo Dwayne Johnson dévoilée sur Instagram de sa fille réagissant à un Adam noir promo. Johnson, qui joue le personnage principal, a partagé les images avec ses millions de followers.

Une légende pour le Dwayne Johnson La publication Instagram dit: « Je vais prendre ‘cool’ ???????????? Petit-déjeuner avec Black Adam. Elle est devenue assez obsédée par l’homme en noir et contrairement à Maui de Moana, Tia croit en fait que Black Adam & Papa ne fait qu’un. Cependant, elle craque toujours pour @prideofgypsies Aquaman. » Il a mentionné son travail de doublage précédent en tant que Maui dans le film d’animation Disney de 2016. En outre, il a évoqué le béguin de sa fille pour son collègue acteur du DCEU, Jason Momoa.

Dans un commentaire du Aquaman star, Momoa a déclaré: « Le plus cool. » De toute évidence, il aimait la réaction ainsi que le fait d’avoir un fan dans l’enfant de Johnson. Vous pouvez regarder la vidéo dans le post ci-dessous.

Les gens ont remarqué l’amour de la fille de Dwayne Johnson pour le Aquaman acteur à une occasion précédente. L’exemple s’est produit lorsque Momoa a envoyé à la fille de Johnson une vidéo de joyeux anniversaire. Au cours d’un épisode de Le spectacle de ce soir, Jimmy Fallon a montré le clip à son public. L’animateur de talk-show a demandé à Momoa s’il connaissait Johnson depuis un certain temps, et la réponse a été que les stars s’étaient rencontrées il y a 20 ans à Hawaï. Momoa a expliqué: « Nous avons essayé de nous réunir et de faire un film ensemble. C’est juste qu’il est bien plus occupé que moi, et je suis assez occupé en ce moment, donc un de ces jours. »

Fallon a expliqué: « Vous devez faire un film ensemble, vous devez le faire. » Momoa a répondu: « Nous le ferons, et c’est vraiment cool maintenant parce qu’il est en quelque sorte dans ma poche donc je peux l’appeler et lui dire: » Yo, Black Adam. « »

Comme mentionné précédemment, Adam noir met en vedette Dwayne Johnson en tant que personnage principal. Il partage des capacités similaires à Shazam, qui est actuellement joué par Zachary Levi. Dans les bandes dessinées, les personnages sont des ennemis jurés. Contrairement à Shazam, qui tire ses pouvoirs de plusieurs dieux grecs et romains, Black Adam tire ses capacités des dieux égyptiens. Alors que Black Adam est généralement décrit comme un méchant, il y a eu plusieurs exemples de lui étant plus un anti-héros. Le film devrait sortir le 29 juillet 2022.

Les autres acteurs du projet incluent Aldis Hodge (Souterrain, l’homme invisible) comme Hawkman, Noah Centineo (A tous les garçons que j’aimais avant, Charlie’s Angels) comme Atom Smasher, Quintessa Swindell (Bibelots, Euphorie) comme Cyclone, Sarah Shahi (The L Word, Sex/Life) comme Adrianna Tomaz, et Pierce Brosnan (il d’or, maman Mia !) en tant que Docteur Fate. Uli Latukefu (Jeune Rocher), Marwan Kenzari (La vieille garde, Aladin) Mohammed Amer (Ramy), James Cusati-Moyer (Fils prodigue), Bodhi Sabongui (Légendes de demain) ont également été choisis dans des rôles actuellement inconnus.

Hodge, Centineo, Swindell et Brosnan sont tous des membres de la Justice Society of America. Pour ceux qui ne le savent pas, le groupe est largement considéré comme la première équipe de super-héros de la bande dessinée. Black Adam a été membre et ennemi du groupe dans les bandes dessinées. Hawkman est un homme avec des ailes de faucon et une variété d’armes à sa disposition. Il est connu comme l’un des rares super-héros à être prêt à utiliser la force meurtrière si nécessaire. Atom Smasher est capable d’atteindre des tailles massives. Le cyclone peut manipuler le vent. Enfin, le Dr Fate est un sorcier considéré comme l’un des utilisateurs de magie les plus puissants de l’univers DC. Il sera intéressant de voir exactement comment les personnages interagissent avec Black Adam. Heureusement, les fans n’ont pas à attendre longtemps car la sortie arrive dans moins d’un an.

Sujets : Adam noir