The Rock ne reviendra probablement pas pour la finale en deux parties de Fast & Furious

Avec Disney Croisière dans la jungle Sortant dans un peu plus d’une semaine, Dwayne Johnson est en mode promotion complète en train de faire la promotion du film d’aventure. Cependant, malgré l’excitation autour du film, Johnson a été confronté à plusieurs questions sur son avenir dans le Rapide et furieux la franchise. Il a eu un bœuf notoire avec plusieurs des principales stars de la franchise, et son absence en F9 était notable.

Sans jeter trop d’ombre sur ses ex co-stars, Johnson a finalement révélé qu’il ne prévoyait pas de revenir pour Fast & Furious 10 ou 11. Dans une interview avec Le journaliste hollywoodien, Johnson a déclaré: « J’ai ri et j’ai beaucoup ri (en référence à Vin Diesel essayant d’améliorer le jeu d’acteur de Johnson). Je pense que tout le monde a ri à ça. Et je vais en rester là. Et que je leur ai souhaité bien. Je leur souhaite bonne chance sur ‘Fast 9’ Et je leur souhaite la meilleure des chances pour Fast 10 et Fast 11 et le reste des films ‘Fast & Furious’ qu’ils font sans moi. »

F9 sorti en salles il y a un mois et a été un succès assez important pour les normes pandémiques. Bien qu’il n’ait pas atteint les sommets au box-office de ses prédécesseurs, F9 a prouvé qu’il pouvait toujours produire un blockbuster qui plairait à tout le monde, même en l’absence de Dwayne Johnson. Pendant le tournage de Le destin des furieux, Johnson a déclaré sur Instagram: « Certains se conduisent comme des hommes debout et de vrais professionnels, tandis que d’autres ne le font pas. Ceux qui ne le font pas sont trop poussins pour faire quoi que ce soit à ce sujet de toute façon. Candy ass. Quand vous regardez ça film en avril prochain et il semble que je ne joue pas dans certaines de ces scènes et que mon sang bouillonne légitimement – vous avez raison. »

Ce fut l’une des principales causes du drame qui a conduit Johnson à quitter la franchise. Il n’a pas nommé de noms dans le message, mais les stars Tyrese Gibson et Vin Diesel ont tous deux été fortement signalés comme étant les parties Dwayne Johnson était frustré.

Bien qu’il n’apparaisse pas aux côtés du principal Rapide et furieux famille dans les dixième ou onzième versements, Dwayne Johnson aurait signé pour reprendre son rôle de Hobbs dans un Hobbs et Shaw suite. Le spin-off, sorti en 2019, s’est bien comporté au box-office et méritait certainement une suite. L’une des raisons du spin-off était due à la chimie à l’écran de Johnson et Jason Statham, et le public l’a mangé. Cela a également donné à Johnson la possibilité de revivre son personnage Hobbs sans interagir avec l’un des principaux Rapide et furieux étoiles – en particulier celles qui ont frustré Johnson. Tout drame mis à part, Johnson est resté un acte de classe en les félicitant pour F9ainsi que de leur souhaiter bonne chance pour les suites prévues.

Pour l’instant, Dwayne Johnson fait la promotion de son film d’aventure Disney Croisière dans la jungle, qui mettra également en vedette Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons et Paul Giamatti. Le film est une adaptation du célèbre manège Disneyland dans la veine de pirates des Caraïbes. Le film sortira en salles et sera disponible en streaming via Disney + Premier Access le 30 juillet. Cette nouvelle est apparue pour la première fois à The Wrap.

