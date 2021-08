The Rock ne reviendra pas dans la finale en 2 parties de Fast & Furious, mais Hobbs n’est pas encore terminé

Alors que cela avait déjà été presque confirmé par l’homme lui-même, Dwayne Johnson ne reviendra pas dans Fast & Furious 10 ou Fast & Furious 11. En effet, The Rock a contribué à faire de la franchise ce qu’elle est aujourd’hui mais, pour diverses raisons, le producteur Hiram Garcia a ajouté une confirmation supplémentaire que Johnson en a terminé avec les entrées principales de la série et ne reprendra pas son rôle de Luke Hobbs pour les deux prochains -partie finale.

Hiram Garcia, l’un des collaborateurs les plus fiables et les plus fréquents de The Rock, fait actuellement la promotion Croisière dans la jungle, qui est sorti en salles ce week-end. Lors d’une récente interview, il a évoqué le statut de l’acteur dans le Rapide furieux séquelles. Voici ce que Garcia avait à dire sur Dwayne Johnson et sa place dans la franchise Fast.

« Après le tournage de Fast 8, DJ a pris la décision claire de fermer le chapitre Fast & Furious pour toutes les raisons évidentes. Il leur a souhaité bonne chance et a tourné notre attention vers d’autres avenues de narration. Ainsi, même s’il ne sera pas en F10 ou F11, cela n’interférera en aucun cas avec nos plans Hobbs. Évidemment, tous ces personnages existent dans l’univers Fast et nous aimons voir tous les aspects de cet univers prospérer et réussir. Nous avons juste des plans spécifiques pour ce que nous voulons faire avec les Hobbs personnage et je pense que les fans vont l’adorer ! Nous travaillons pour proposer quelque chose de très unique et frais et nous savons que le studio est impatient que nous nous y mettions dès que possible !

Ce n’est un secret pour personne que Dwayne Johnson et Vin Diesel ne s’entendaient pas, et les choses ont dégénéré pendant le tournage Le destin des furieux. Récemment, Diesel a suggéré qu’il avait poussé Johson pendant le tournage Fast Five, prenant un certain crédit pour la performance de l’acteur. Johnson, répondant plus récemment, s’est moqué de l’idée. Ainsi, même si les choses ne sont pas ouvertement hostiles, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Johnson se contente de faire son propre truc.

À part ça, Hobbs et Shaw 2, la première Rapide furieux spin-off qui mettait en vedette The Rock et Jason Statham, a connu un succès incroyable. Hobbs & Shaw 2 est actuellement en cours d’élaboration. Ainsi, même si Hobbs ne sera pas dans les deux prochains films principaux, qui concluront la franchise de longue date, il reviendra au personnage à un moment donné. Hiram Garcia a expliqué qu’ils essayaient actuellement de déchiffrer la suite.

« Pour le moment, nous essayons de comprendre ce que sera cette suite, mais nous avons de très grandes idées. »

Justin Lin est sur le point de revenir pour les deux Rapide 10 et Furious 11. Ils reprendront à la suite de F9, qui est actuellement en salles et se porte plutôt bien au box-office. Alors que le binôme conclura la série principale, plusieurs spin-offs sont déjà en cours de développement. À part Hobbs & Shaw 2, une spin-off dirigée par des femmes est également en cours de développement. Universal Pictures espère donc que cela pourra continuer à être une vache à lait pour les années à venir. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que d’autres détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Collider.

Sujets : Fast and Furious 10, Fast and Furious