The Rock : l’importance de l’exercice pour l’acteur

Dwayne Johnson Il est l’un des acteurs les plus populaires d’Hollywood et aujourd’hui, les chèques qu’il reçoit pour ses films sont parmi les plus épais de l’industrie. Ce fut un long voyage pour ce combattant de catch qui est passé du statut de personnage sur le ring à celui de l’un des interprètes les plus convaincants du moment. Le tout à force de volonté ! La même énergie avec laquelle il s’entraîne chaque jour de sa vie. Il le dit lui-même.







Le Rocher Il reconnaît qu’il y a des jours difficiles où l’exercice vigoureux est presque impossible. Les obligations d’une journée complète le laissent fatigué et, comme toute personne normale sur la planète, l’envie de s’entraîner ne le trouve pas à ce moment-là. Alors quand tu penses « totalement personne ne regarde », cette source d’inspiration athlète caméra il se sert d’une série d’idées qui l’assaillent.

Il est minuit et il ne vous reste plus qu’à vous lier d’amitié avec les haltères et les barres pour continuer à mettre en valeur votre physique de prédilection. C’est à ce moment-là que tu te souviens à quel point ta vie était dure quand « Je gagnais sept dollars par jour. » Le dur chemin du succès est une source de motivation supplémentaire qui donnera toujours à l’acteur des raisons de faire une série de plus. Un plus REP. Encore un effort.

« À quel point pensez-vous que vous êtes ? »se demande-t-il tard dans la nuit, avant de commencer à faire de l’exercice vigoureusement. Dwayne Johnson vous avez du carburant pour continuer beaucoup plus longtemps. La question que vous posez trouve une réponse et vous amène directement à votre salle de sport personnelle où vous déposez tout pour chaque séance d’entraînement.

Le Rocher et l’importance de l’exercice. Photo : Getty.



Finalement, Le Rocher rire de bon cœur, jusqu’à ce que vous soyez à bout de souffle. Bien entendu, ce moment personnel est privé et vous le découvrez de la manière la plus authentique : en véritable athlète se préparant pour sa prochaine compétition. Bien que dans son cas, nous parlons de son prochain projet de film. Nous savons déjà à quel point il s’est entraîné Adam noir du DC Univers étendu. Impressionnant! Votre constance doit être un exemple pour tout le monde.