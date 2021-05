The Rock Is Krypto the Superdog dans le film League of Super-Pets de DC

Adam noir ne sera pas le premier super-héros Dwayne « The Rock » Johnson jouera sur grand écran après tout. Bien que Johnson tourne actuellement Adam noir avec une sortie prévue pour 2022 pour le film, le mot est venu dans lequel The Rock a signé pour exprimer l’animal de compagnie de Superman, Krypto le super-chien, dans le long métrage d’animation DC’s League of Super-Pets. Le film devrait sortir en salles en mai 2022, environ deux mois avant Adam noir premières.

En plus de prêter sa voix au meilleur ami de Clark Kent, Dwayne Johnson produira le film aux côtés de Dany Garcia et Hiram Garcia de Seven Bucks Productions. John Requa, Glenn Ficarra et Nicholas Stoller sont producteurs exécutifs. Le scénario a été écrit par Jared Stern qui co-réalisera également avec Sam Levine. Par Warner Bros.et Warner Animation Group, un casting de voix all-star composera le reste des super-familiers animés et des méchants animaux. Mettre The Rock dans un rôle principal est évidemment un bon début.

Créé par Otto Binder et Curt Swan, Krypto le Super-Chien a fait sa première apparition dans Bandes dessinées d’aventure # 210 pour DC Comics en 1955. Ressemblant à un Labrador Retriever, le chien aux cheveux blancs porte des super pouvoirs similaires aux Kryptoniens adultes avec des sens exceptionnellement forts de l’ouïe et de l’odorat. Il était destiné à être un personnage unique, bien qu’il ait continué à faire des apparitions dans les bandes dessinées en raison de sa popularité auprès des lecteurs.

En 2005, Cartoon Network a donné son propre spectacle à l’animal surpuissant en lançant la série animée Krypto le super-chien. Avec Samuel Vincent exprimant le chien, la série a suivi Krypto faisant équipe avec d’autres animaux de compagnie de super-héros tels que Dog Star Patrol, le chat de Supergirl Streaky the Supercat et Batman’s Ace the Bat-Hound. Les animaux qui combattent le crime affronteraient des animaux de compagnie appartenant à des super-vilains comme les hyènes de Joker, Bud et Lou, l’iguane de Lex Luthor, Ignatius, et les oiseaux dressés du pingouin.

Du côté de l’action réelle, Krypto a fait ses débuts dans la série DC Universe Titans avec des acteurs de chiens dressés partageant le rôle. Décrit comme un Golden Retriever, cette version de Krypto était un sujet de test qui rejoint les Titans après avoir été sauvé d’une cage alimentée par Kryptonite aux Laboratoires Cadmus. La série préquelle de Superman Smallville a également présenté un épisode où Clark Kent (Tom Welling) sauve de la même manière un sujet de test de chien de Luther Corp, mais alors qu’il envisage de le nommer Krypto, il finit par le nommer Shelby.

Krypto a également fait une autre apparition spéciale sur grand écran sous sa forme animée. En 2018, le chien est apparu dans Teen Titans Go! Au cinéma comme l’un des nombreux personnages de super-héros à recevoir leur propre film. Il est depuis apparu sur la série animée DC Super Hero Filles ainsi que Dee Bradley Baker fournissant la voix du chien. Les fans de DC peuvent également jouer en tant que Krypto dans divers jeux vidéo comme Lego DC Super Villains et Crise infinie.

DC League of Super-Pets sortira le 20 mai 2022, contre des films comme Mission: impossible 7 et John Wick: Chapitre 4. Pour ce qui est de Adam noir, ce blockbuster garanti suivra avec sa propre première le 29 juillet 2022. Cette nouvelle nous vient de The Hollywood Reporter.