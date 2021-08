The Rock Falls pour Emily Blunt’s Snake Prank in Jungle Cruise Press Tour Outtakes

Croisière dans la jungle est sorti en salles et à Disney + en juillet et a ravi de nombreux publics dans le monde entier. Plus tôt dans la journée, il a été officiellement annoncé que Jungle Cruise 2 avait lieu. Les rires abondent, car la tournée de presse a peut-être été encore plus délicieuse que le film lui-même. Emily Blunt et Dwayne Johnson avaient une excellente alchimie à l’écran, et cela s’est peut-être traduit par la vraie vie. Les deux savent se faire rire et s’amuser à se moquer l’un de l’autre. Nous voyons cela dans plusieurs tournées de presse qui se terminent par Emily Blunt tirant une farce hilarante de serpent sur The Rock. Oui, il saute vraiment.

Pour ceux qui ont besoin d’une preuve de chimie, Dwayne Johnson a récemment partagé une bande-annonce sur son Instagram mettant en vedette de nombreux meilleurs moments de la tournée de presse. La légende de l’article dit: « Ça ne s’arrête jamais avec nous… et elle m’a fait du bien avec ce putain de serpent ???? ???? La torréfaction. Le plaisir. Le ventre rit. MERCI les gars d’avoir découvert et j’adore notre film et fait déjà de JUNGLE CRUISE le plus gros blockbuster familial de 2021. em & dj, et toute notre famille #junglecruise ???? ps ~ nous avons de grandes nouvelles de croisière dans la jungle à venir la semaine prochaine….!!! »

La nouvelle en question était l’annonce officielle de Jungle Cruise 2, qui a eu lieu ce matin. Croisière dans la jungle Jusqu’à présent, il a rapporté 187 millions de dollars dans le monde, cependant, le film a un budget de 200 millions de dollars. On ne sait pas non plus combien Croisière dans la jungle a fait au total à partir de Disney+ Premier Access. Bien qu’il n’ait pas publié de chiffres au box-office révolutionnaires, le public a eu une réponse majoritairement positive à Croisière dans la jungle. En fait, Johnson a récemment célébré Croisière dans la jungle ayant son score d’audience le plus élevé jamais atteint à 92%.

Croisière dans la jungle est basé sur l’attraction classique de Disneyland présente dans le parc depuis 1955 et a également ouvert ses portes dans d’autres parcs Disney du monde entier, notamment Disney World à Orlando, en Floride. Le film apporte la mythologie et les traditions à l’histoire tout en gardant les jeux de mots ringards et les références à la balade que les fans peuvent apprécier. Cependant, le point culminant du film pour beaucoup est la chimie à l’écran entre Blunt et Johnson. Dans une récente interview avec ET Online, Blunt a expliqué pourquoi il était si amusant de jouer ce personnage aux côtés de Johnson.

« C’est une dynamique tellement cool à regarder parce qu’ils sont polarisés les uns par rapport aux autres », Emily Blunt mentionné. « Ils ont des philosophies si différentes sur la vie et leur sens de l’humour, comme la façon dont ils entrent tous les jours, c’est tout simplement l’antithèse l’un de l’autre. Donc, je pense que cela rend cette interaction vraiment amusante entre eux qui rappelle ces Romancier la pierre des films… Ce choc entre deux personnes qui se précipitent en quelque sorte dans le monde de l’autre. »

The Rock a l’habitude d’apporter de l’argent aux franchises avec Rapide et furieux et Jumanji, il n’est donc pas surprenant que Disney voit un potentiel de franchise dans Croisière dans la jungle. Alors qu’une franchise basée sur un manège semble absurde, Disney a déjà connu un immense succès avec le pirates des Caraïbes la franchise.

Si une seconde Croisière dans la jungle film signifie plus de Blunt et Johnson travaillant ensemble, alors c’est quelque chose à espérer. Pour ceux qui veulent voir des moments plus hilarants de la tournée de presse, regardez une vidéo des studios Walt Disney où Blunt et Johnson reprennent un bateau Jungle Cruise en tant que skippers. Cela vous fera certainement sourire.

