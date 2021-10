The Rock fait ses débuts dans le rap sur le nouvel album de Tech N9ne

Dwayne The Rock Johnson est officiellement entré dans le rap game, il a fait ses débuts récemment en posant un couplet sur un nouveau morceau de Tech N9ne.

Johnson, 49, a dominé le monde de la lutte avant de devenir acteur et joué dans certains des plus grands blockbusters hollywoodiens des derniers décennies.

Eh bien, il vient d’avoir un couplet sur ‘Face Off’, une chanson du nouvel album de Tech N9ne ASIN9NE, mais est ce que cela fait de lui encore plus un rappeur que vous ou moi?

Johnson a fait la promotion de sa nouvelle chanson sur Twitter jeudi, en écrivant : « Fier et honoré de vous présenter MA 1ère CHANSON DE RAP avec mes frères, le GOAT @TechN9ne @therealkingiso & #joeycool.

Dans le dernier couplet du morceau, Johnson rappe : « C’est une question de tribu, c’est une question de pouvoir / Nous restons affamés, nous dévorons / Mets-toi au travail, fait les heures et prends ce qui nous appartient / Noir et samoan dans mes veines / je change le game alors quel est mon putain de nom (Rock). »

Il a dit: « FACE OFF est sorti maintenant ! J’adore tout votre HYPE & EXCITATION autour de la chanson ! Moi et mesfrères, @techn9ne@therealjoeycool & @therealkingiso nous SOMMES EN DIRECT sur YouTube MAINTENANT!«

Dans une interview avec Variety, Johnson a déclaré qu’il aimait simplement la musique, expliquant qu’il était déjà apparu sur la chanson de son ami Wyclef Jean en 2000 » It Doesn’t Matter « , mais qu’il criait son slogan principal plutôt que de rapper.

Il a déclaré: « Beaucoup de mes amis qui sont des artistes hip hop -et m’ont demandé plusieurs fois, de me lancé. »

« Quand Tech m’a envoyé un texto, je savais que je ferais en sorte que cela fonctionne. Nous nous sommes alignés,en termes d’éthique de travail et de désir.

« Lorsque Tech et moi nous nous sommes rencontrés pour la première fois il y a des années sur le tournage de » Ballers « , nous parlions de cette idée d’être le travailleur le plus acharné . Il a dit quelque chose que j’ai vraiment apprécié » il n’y aura jamais assez de nourriture dans cette pièce ou sur ce plateau qui pourrait me rassasier car j’ai toujours envie d’avoir faim.’ J’adore ça. »