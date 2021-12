The Rock fait à nouveau fureur sur Netflix mais pas à cause d’Alerte Rouge

Si on parle de célébrités aimées par la majorité du public, Dwayne Johnson Il occupe une place privilégiée dans la liste pour avoir une personnalité et une relation avec ses fans qui l’exaltent en tant que figure, au-delà de ses talents d’acteur. C’est pourquoi chacune des productions dans lesquelles il joue devient un succès garanti, comme cela s’est encore produit ces derniers jours sur le service de streaming. Netflix.

Début novembre est venu alerte rouge, un film dans lequel il partage un casting avec deux grandes stars comme Gal Gadot et Ryan Reynolds, et obtient la meilleure journée d’ouverture pour un contenu de toute l’histoire de la plateforme. Parallèlement, son autre film Un espion et demi, de 2016, a commencé à croître dans les classements d’audience, comme c’est actuellement le cas avec un autre de ses projets les plus populaires.

+ The Rock fait fureur sur Netflix avec un film

Selon les nouvelles données du site FlixPatrol, pour dater le film Fast & Furious Presents : Hobbs & Shaw est dans le Top 10 des plus regardés en streaming dans le monde. C’est un spin-off de l’univers de Rapides et furieux, où le personnage de Luke Hobbs, interprété par The Rock, a été vu pour la dernière fois, puisqu’il ne faisait pas partie du neuvième volet de la saga en raison de ses conflits avec Vin Diesel, qui semblent lisser les aspérités.

De quoi s’agit-il? Cela donne un aperçu de son synopsis officiel : « Spin-off de la franchise de films ‘Fast and Furious’, qui suit le flic américain Hobbs et le mercenaire britannique Shaw. Dans le passé, Hobbs a emprisonné Shaw après avoir tenté de le tuer. Maintenant, ils doivent faire équipe pour combattre le terroriste Brixton, qui a une force surnaturelle « . Il met également en vedette Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba, Eiza González et Helen Mirren, entre autres.

Ruban créé le 2 août 2019 et au total levé 759 millions de dollars dans le monde, devenant la huitième production la plus rentable de l’année. L’accueil du public a été tout à fait positif pour l’action démontrée en ses 137 minutes, mais les critiques ont régulièrement émis des avis : 67% d’approbation sur Rotten Tomatoes et une note de 60/100 sur Metacritic. Maintenant, il est revenu à Netflix pour un match revanche et avoir Dwayne Johnson entre leurs rangs, il y avait un coup qui ne pouvait pas manquer.

