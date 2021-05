The Rock est président des États-Unis dans DC’s Legends of Tomorrow

L’ArrowVerse est sur le point de faire de Dwayne « The Rock » Johnson le président. Dans le futur du moins. Ceci, selon une nouvelle featurette qui donne un aperçu de ce qui va se passer DC’s Legends of Tomorrow. Comme le révèle la séquence, le lutteur devenu acteur, dans son univers, devient président des États-Unis en 2045.

Légendes de demain diffuse actuellement sa sixième saison. La featurette comprend des images du troisième épisode à venir, intitulé The Ex-Factor. Certaines images de choix de cet épisode voient Nate Heywood (Nick Zano) découvrir avec enthousiasme que Dwayne Johnsonest notre POTUS dans le futur. John Cena reçoit également un peu d’amour, Heywood exprimant l’espoir que la star et l’acteur de la WWE soient le chef d’état-major de Johnson. Un synopsis de l’épisode se lit comme suit.

« Les Legends se retrouvent en 2045 à essayer de vaincre un guerrier extraterrestre qui ne laisse à Zari (Tala Ashe) d’autre choix que de participer à un concours de chant populaire. Ava (Jes Macallan) en a finalement assez du comportement de Rory (Dominic Purcell) et avec l’encouragement de Spooner (Lisseth Chavez), lui donne un amour dur. Sara (Caity Lotz) se retrouve en difficulté après avoir été attaquée, mais quelqu’un de familier l’aide à continuer à chercher refuge. Pendant ce temps, Zari et Constantine (Matt Ryan) ont une conversation bien méritée avec l’un l’autre. »

Il est important de noter que, d’après la vidéo, il ne semble pas que Dwayne Johnson soit réellement dans l’épisode. Alors ne vous attendez pas à voir une version vieillie de The Rock. Au contraire, l’émission profite d’une conversation dans le monde réel qui a eu lieu au cours des dernières années. Johnson a envisagé une candidature à la présidence ces dernières années, même si son programme de cinéma et de télévision est très chargé. Et il semble être un choix populaire. Un récent sondage a révélé que le Jumani: Bienvenue dans la jungle La star gagnerait le soutien de près de la moitié des Américains, s’il décidait de se présenter.

Cela pourrait également être perçu comme un petit clin d’œil et un clin d’œil au rôle à venir de Dwayne Johnson dans l’univers de DC. L’acteur tourne actuellement Adam noir, son film tant attendu dans le DCEU. Johnson est en fait attaché au rôle depuis plus d’une décennie et, enfin, le film est en production et devrait voir le jour l’année prochaine. Et, comme nous le savons, grâce à un croisement sur The Flash, l’ArrowVerse et le DCEU occupent des univers différents dans le multivers plus large. Donc, en théorie, The Legends pourrait un jour tomber sur Black Adam de Johnson.

L’ArrowVerse se compose également actuellement de Le Flash, Supergirl, Stargirl, Batwoman, Black Lightning et Superman et Lois. cependant, Éclair noir et Super Girl se préparent à fermer boutique. Mais le réseau a Naomi dans les travaux pour aider à combler le vide. Reste à savoir si d’autres nouvelles émissions de DC sont mises en développement ou non. Légendes de demain revient ce dimanche sur The CW avec L’Ex-Factor. Assurez-vous de consulter la fonctionnalité complète par vous-même sur la chaîne YouTube du CW Network.

