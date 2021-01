The Rock enseigne la co-star de Black Adam, Aldis Hodge, sur la façon de gérer l’agitation

Le parcours de Dwayne Johnson, de l’opprimé de la lutte à la plus grande star de l’action au monde, est un monument aux avantages d’un travail acharné, d’une volonté de fer et d’un désir implacable d’atteindre le sommet. Dans une interview avec Collider, Aldis Hodge, qui apparaîtra dans Adam noir en tant que Hawkman aux côtés de Johnson dans le rôle principal, a révélé à quel point il admire The Rock et ce qu’il espère apprendre de lui.

« Travailler avec The Rock, mec, ça va être génial. Je suis un grand fan des mouvements qu’il a faits dans sa carrière et comment il en est arrivé là où il en est. Tu dois être un frère intelligent, et je parle de un frère agité, pour se hisser au sommet des rangs et devenir la plus grande star de l’action au monde, et il l’a fait avec des mouvements stratégiques très intelligents. «

«Alors j’ai hâte de me faire une sorte de cerveau sur deux ou trois choses. Je lui ai déjà posé des questions sur la nutrition, il m’a installé juste là. J’aime m’entourer de vrais non-conformistes qui sont des enseignants, et J’ai envie d’être avec lui, je pourrai apprendre un peu comment gérer cette agitation, comme j’ai beaucoup appris de [director] Regina [King while working on One Night in Miami] en termes de comment elle s’est comportée en tant que leader sur le plateau et d’être capable de gérer toute l’équipe, mec. C’était une éducation fantastique de regarder son travail. «

Dans Adam noir, Aldis Hodge joue le rôle de Katar Hol alias Hawkman, de la planète Thanagar. Le personnage est un héros extrêmement durable, en plus d’être le chef de la Justice Society of America, une organisation de super-héros chargée d’arrêter l’anti-héros Black Adam, joué par Johnson, après son réveil depuis des siècles. sommeil. Dans une précédente interview avec THR, Hodge avait parlé de son amour pour les romans graphiques et de son enthousiasme à l’idée de faire enfin partie d’un film de super-héros.

«J’avais très, très hâte de faire partie de n’importe quel univers de super-héros. Je me fichais de ce que c’était pendant si longtemps simplement parce que j’étais un tel fan. J’ai grandi sur des romans graphiques. Je me suis lancé dans le métier pour pouvoir gagner de l’argent pour acheter des jouets Batman, vous savez? Mais en ce qui concerne ma poursuite de ce genre de véhicule – pour aucun personnage en particulier, mais n’importe quel pied dans la porte – cela faisait plusieurs années. C’était comme 13 à 15 ans à constamment se battre et à se faire dire non … Donc c’était vraiment une validation de ces dernières années de poursuite, de bousculade et de préparation et pour moi, c’était un vrai moment d’incrédulité. «

Réalisé par Jaume Collet-Serra, Adam noir comprend Dwayne Johnson, Noah Centineo dans Atom Smasher, Aldis Hodge dans Hawkman, Quintessa Swindell dans Cyclone et Sarah Shahi. Le film n’a actuellement pas de date de sortie. Cela vient de Collider.

Sujets: Black Adam