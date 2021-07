The Rock dit qu’il en a fini avec la franchise Fast and Furious Film

Dwayne Johnson a choqué Rapide et furieux fans du monde entier avec des nouvelles qu’il a fait avec la franchise de films.

Bien qu’il ait dit que lui et Vin Diesel avaient enterré la hache de guerre et mis fin à leur longue querelle en 2019, il semble que tout ne puisse pas être réparé.

Diesel a récemment déclaré qu’il ne donnait à The Rock qu’un « amour dur » tout en tournant des scènes ensemble.

Mais Johnson a riposté à cette affirmation.

Crédit : Universal Pictures

Il a déclaré à SlashFilm: « J’ai ri et j’ai beaucoup ri. Je pense que tout le monde a ri à ça. Et je vais en rester là. Et que je leur ai souhaité bonne chance.

« Je leur souhaite bonne chance Rapide 9. Et je leur souhaite bonne chance pour Rapide 10 et Rapide 11 et le reste du Rapide et furieux les films qu’ils font qui seront sans moi. »

The Rock a insinué qu’il pouvait encore apparaître dans un Hobbes et Shaw suite, mais il ne jouera pas dans l’événement principal.

Vin Diesel a déclaré que son approche «d’amour dur» était d’obtenir de meilleures performances de ses co-stars.

S’adressant à Men’s Health, l’acteur principal de la Rapide et furieux saga a expliqué à quel point il était important pour le public de croire le personnage.

« Mon approche à l’époque était beaucoup d’amour dur pour aider à obtenir cette performance là où elle devait être », a déclaré la star hollywoodienne.

« En tant que producteur de dire: » D’accord, nous allons prendre Dwayne Johnson, qui est associé à la lutte, et nous allons forcer ce monde cinématographique, les spectateurs, à considérer son personnage comme quelqu’un qu’ils ne connaissent pas ‘. »

C’est une triste évolution pour la franchise car de nombreux fans ont apprécié le rôle de The Rock dans la saga.

Crédit : Universal Pictures

Tout le monde était enthousiasmé par le fait que les deux stars aient mis leurs combats passés derrière eux il y a deux ans.

Dwayne Johnson a expliqué dans une histoire Instagram que Vin a aidé à la Hobbes et Shaw promotion du film et The Rock était éternellement reconnaissant pour le soutien.

C’était la première fois qu’il disait publiquement quelque chose de positif sur la star depuis des lustres.

Il a déclaré dans la publication vidéo: « J’ai vu votre publication et je l’apprécie … Quelle course folle cela a été [since] Il y a 10 ans, quand vous et moi avons parlé et que vous m’avez invité dans le Rapide furieux famille.

« Je suis reconnaissant pour cette invitation. Et comme vous le savez, mon objectif a toujours été, toutes ces années, d’entrer dans le Rapide furieux monde et aider à élever la franchise de toutes les manières possibles.