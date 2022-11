The Rock désigne Henry Cavill comme le plus grand superman de tous les temps

L’obstination de Dwayne Johnson à obtenir Henri Cavill faire une apparition en tant qu’homme d’acier dans Adam noir est logique si l’on considère la taille d’un fan du premier est du second. Au fil des ans, nous avons vu de nombreux acteurs différents incarner Superman dans les différentes incarnations du super-héros de DC, et parmi les plus populaires se trouve la version de Cavill. Premier rôle dans Zack Snyder Homme d’acier en 2013, Cavill reprendrait le rôle des films croisés Batman v Superman : L’aube de la justice et Ligue des Justiciers. L’année dernière, il est revenu sur le devant de la scène avec la sortie de nouvelles images dans La Ligue des Justiciers de Zack Snyderet plus récemment, il est apparu pour une apparition surprise dans Adam noir.

Dans une vidéo récente publiée sur les réseaux sociaux, Johnson Dans la vidéo, il aborde le succès de Adam noir et à quel point il est excité par l’introduction de son personnage dans la DCU. Compte tenu du Superman camée, Le Rocher a également abordé l’homme d’acier. Il a dit que le studio était initialement très réticent à ramener Cavill, mais que lui et son collègue Adam noir les producteurs refusaient d’accepter non comme réponse. Comme l’explique Johnson, l’une des raisons pour lesquelles il était si important de faire revenir Cavill est qu’il est le meilleur Superman de tous, il n’a donc pas été envisagé de refondre le rôle avec quelqu’un d’autre.

« Il n’y avait aucun moyen, il n’y avait aucun moyen viable et logique d’essayer de construire l’univers DC sans la force la plus puissante et le plus grand super-héros de tous les temps assis sur la touche. C’est impossible à faire… Vous devez avoir Superman dans le mélange, c’est pourquoi nous nous sommes battus pour ramener Superman, Henry Cavill. Et il n’y avait pas d’autre Superman à ramener, soit dit en passant. Henry Cavill est le Superman de notre génération, et à mon avis, le plus grand Superman — et je veux dire cela avec respect envers les autres acteurs, en particulier Christopher Reeve — mais, le plus grand Superman de tous les temps. »

Zack Snyder est également ravi que Superman soit de retour dans la DCU

The Rock n’est pas le seul à être ravi de voir Henry Cavill revenir en tant que Superman. Bien qu’il n’y ait aucun plan pour que Zack Snyder fasse plus de films pour la DCU après La Ligue des Justiciers de Zack Snyder, il a exprimé à quel point il était heureux de revoir Cavill dans ce rôle également. Comme avec Dwayne Johnson, Snyder nomme également Cavill comme le meilleur Superman qui ait jamais existé, une opinion que de nombreux fans partagent également.

« J’ai hâte de travailler avec vous à l’avenir, et vous êtes, bien sûr, le plus grand Superman de tous les temps », a déclaré Snyder, via THR.