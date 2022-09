The Rock coupe une figure antihéroïque dans la dernière image de Black Adam

La dernière image de la prochaine sortie de la bande dessinée DC, Adam noirtrouve Dwayne « The Rock » Johnson coupant une figure héroïque (ou devrait-elle être anti-héroïque). Dévoilé avec l’aimable autorisation de l’utilisateur de Twitter Nouvelles d’Adam noir (via USA Today), l’image devrait, espérons-le, ravir le public de voir Johnson faire enfin ses débuts en tant que personnage de DC. Vous pouvez consulter la nouvelle image de Adam noir dessous.

Dwayne Johnson travaille dur depuis longtemps pour apporter Adam noir au grand écran, l’acteur se croyant né pour jouer le rôle.

« J’ai commencé à m’entraîner pour Black Adam quand je suis sorti de l’utérus », a déclaré la superstar hollywoodienne à propos du rôle de Black Adam. « Je crois que je suis né pour jouer ce personnage. Mais en toute honnêteté, ce projet est avec moi depuis 10 dix ans. années maintenant. Le processus a commencé lorsque nous avons commencé à mettre le matériel en place et à le développer pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Une fois la date de début convenue par notre société de production Seven Bucks, le reste de mon équipe, Warner Bros. Studio, et DC Comics, j’ai commencé à construire un programme d’entraînement exhaustif avec mon coach Dave Rienzi. Je voulais y arriver dans la meilleure forme de ma carrière.

Alors mettez-vous à donner Adam noir l’espace qu’il estime que le personnage mérite, Johnson a récemment révélé qu’il avait fait pression pour que Black Adam reçoive son propre film plutôt que de jouer le méchant en face Shazam. « J’ai dit: » Je dois partager mes pensées ici « , a-t-il expliqué. « Tout le monde s’est dit : ‘Hé, ce scénario est génial, allons faire ce film.’ J’ai dit, ‘Je pense vraiment que tu devrais faire Shazam !, faites ce film seul dans le ton que vous voulez. Et je pense que nous devrions également séparer cela.

Adam noir devrait sortir en salles le mois prochain

Basé sur le personnage DC du même nom, qui est souvent décrit comme un anti-héros ou un super-vilain, Adam noir suivra Johnson dans le rôle principal. Après près de cinq mille ans d’emprisonnement, Black Adam, un anti-héros de l’ancienne ville de Kahndaq, est libéré dans les temps modernes. Ses tactiques brutales et sa voie de justice attirent l’attention de la Justice Society of America alias la JSA, qui essaie d’arrêter son saccage, lui apprend à être un héros plus qu’un méchant, et doit faire équipe pour arrêter une force plus puissante que Adam lui-même.

Réalisé par Jaume Collet-Serra d’après un scénario d’Adam Sztykiel, Rory Haines et Sohrab Noshirvani, Adam noir sera dirigé par Dwayne Johnson, avec le casting de soutien comprenant Aldis Hodge dans Carter Hall alias Hawkman, Noah Centineo dans Albert « Al » Rothstein alias Atom Smasher, Quintessa Swindell dans Maxine Hunkel alias Cyclone et Pierce Brosnan dans Kent Nelson alias Doctor Fate – les membres de la Justice Society of America. Le casting comprend également Sarah Shahi, Mohammed Amer, Viola Davis, James Cusati-Moyer et Uli Latukefu.





Adam noir est prévu pour être publié aux États-Unis le 21 octobre 2022 par Warner Bros. Pictures. Une nouvelle bande-annonce pour Adam noir devrait atterrir demain.