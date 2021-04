The Rock arrive à Atlanta pour le tournage de Black Adam

Dwayne « The Rock » Johnson est enfin arrivé à Atlanta pour le tournage de la longue et tant attendue aventure de DC, Adam noir. L’acteur et biceps ambulant, qui a officiellement été engagé pour jouer le rôle depuis 2008, a été aperçu en train d’émerger d’un avion en forme de super-héros alors qu’il se préparait à devenir enfin l’anti-héros de la bande dessinée. .

Adam noir devrait être réalisé par Jaume Collet-Serra, avec le projet censé agir comme une histoire d’origine pour le personnage, avec Dwayne Johnson ayant précédemment confirmé que le film présentera également le Justice Society of America, ou alors JSA. L’équipe de super-héros emblématique qui se heurtera sans aucun doute au champion superpuissant de Johnson, avec le Justice Society of America devrait être composé de Noah Centineo comme Atom Smasher, Aldis Hodge comme Hawkman, Quintessa Swindell comme Cyclone et Pierce Brosnan comme Doctor Fate.

Les débuts de The Rock en tant que Adam noir rejoindra le panthéon des héros et méchants de DC pour avoir déjà figuré sur le grand écran, une perspective très excitante pour les fans du personnage, qui reste l’un des super-vilains les plus populaires de la tradition de DC. Son ensemble de puissance est similaire à celui de Superman, qui devrait fournir des visuels pleins d’action, mais son origine est étroitement liée à celle de Shazam !,qui a fait ses débuts sur grand écran en 2019. Tout comme Billy Batson, Adam noir acquiert ses pouvoirs grâce au sorcier Shazam, commençant sa carrière surpuissante en tant que supervillain, devenant finalement l’ennemi juré de Batson et de sa famille de super-héros.

Cependant, ces dernières années, Adam noir a émergé comme une sorte d’anti-héros et est maintenant en quête de rédemption. La représentation du personnage dans le film a déjà été taquinée par Johnson, l’acteur disant: « Black Adam, comment il commence, il commence comme un méchant. Ensuite, il devient un anti-héros. Et puis il pourrait devenir un héros ou il ne pourrait pas. «

Johnson a été inscrit pour jouer le rôle de Adam noir bien avant la création de l’univers cinématographique plus familier de DC, et il est passionnant de savoir que le public verra bientôt l’acteur dépeindre l’anti-héros de DC. « Black Adam est avec moi depuis plus de dix ans maintenant. Cela vous donne une idée de ma passion pour ce projet », a déclaré Johnson l’année dernière à propos de son engagement dans le projet.

«À quel point nos Seven Bucks sont passionnés par ce projet. Warner Bros., New Line Cinemas, DC, ils ont été si incroyablement favorables au fil des ans», a poursuivi Johnson. « C’est en 2008 que nous avons commencé à en parler. Donc, cela a exigé de la patience de la part de nous tous en tant que partenaires. Et je suis un homme et un acteur bien différent de ce que je ne l’étais il y a dix ans. Même alors, il y a dix ans, je Je voulais juste attendre que le moment soit bien choisi. Et j’ai l’impression que maintenant, l’homme que je suis devenu, je suis capable d’apporter un peu de mes propres leçons de vie et de mes philosophies et de les ancrer dans l’ADN de ce personnage . «

Adam noir devrait sortir aux États-Unis le 29 juillet 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation d’Atlanta Filming.