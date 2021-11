The Rock a toujours envisagé une confrontation entre Black Adam et Superman

Adam Hall Accessories PROPORT 2 P - Distributeurs de courant

Distributeur de courant 2 prises certifiées IP54 + entrée/sortie Power TwistRated @ 230 V, 16 A, 2 x IP54 rated type F grounded outlets with flip lids, Power Twist input and output connectors, Metal housing, 2 x M10 inserts, IP rating 20, Designed for easy power distribution on stages, trusses and in gear rigs, the PROPORT 2P features 2 type F grounded outlets with flip lids plus Power Twist input and output connectors on the narrow ends. The rugged metal enclosure also provides two female thread M10 suspension points.Spécifications: Forme de construction: Non compatible 19 pouces, Nombre de prises secteur: 2 x couvercles rabattables Schuko + Power Twist I/O, Raccordement secteur: Power Twist I/O, Tension secteur: 230 V, Intensité maximale: 16 A, Matériau coffret: Acier, Couleur: noir, Largeur: 208 mm, Hauteur (mm): 65 mm, Profondeur: 78 mm, Autres propriétés: distribution secteur sur scène ou dans rack, Filetage intérieur M10, Poids: 0,77 kg