The Rock a parlé de la tragédie d’Alec Baldwin et a pris une décision

Au milieu de ce qui était la première mondiale de Avis rouge, film avec Gal gadot, Ryan Reynolds et Dwayne Johnson, Le Rocher a été consulté au sujet de l’événement tragique qui s’est produit pendant le tournage de Rouiller. Dans un moment confus Alec Baldwin a tiré un pistolet à hélice qui n’était pas censé être chargé, mais avait un projectile dans la chambre qui a mis fin à la vie du directeur de la photographie Hutchins Halyna. Cela a réfuté une vieille discussion sur Hollywood autour de l’utilisation des armes.

Le Rocher, dirigeant d’une société de production appelée Sept dollars qui était en charge de films comme Jumanji, Adam noir et Hobbs et shaw, Il a anticipé qu’ils changeront la politique de ses films. Désormais, tous les tournages qui se déroulent sous le sceau de Dwayne Johnson utiliseront des armes en caoutchouc et elles seront remplacées en post-production. « Nous n’allons pas nous soucier des dollars. Nous ne nous soucierons pas du coût « , a-t-il assuré.

« J’aime le cinéma. Il existe des protocoles et des mesures de sécurité que nous avons toujours pris dans l’entreprise et nous les prenons très au sérieux. Ce sont des ensembles sûrs et nous en sommes fiers. Mais des accidents arrivent « , il a compté Le Rocher. De plus, il a dit que « La chose la plus sage et la plus intelligente est de s’arrêter une seconde et de réexaminer comment nous allons avancer et travailler ensemble ».

Ce qu’il a dit à propos d’Halyna Hutchins

Le Rocher il a aussi pris le temps de parler du directeur de la photographie de Rouiller, Hutchins Halyna. « Tout d’abord, j’étais dévasté », a déclaré l’acteur de Jumanji. Ainsi, il a adressé un message de soutien aux proches du cinéaste : « Nous avons perdu une vie. Mon cœur va à sa famille et à tout le monde sur le plateau. ».

Il y a quelques jours, Alec Baldwin a parlé de la difficulté de la situation pour la famille de Hutchins, avec qui il est en contact depuis le jour de l’accident. En fait, il a eu une réunion avec Matthieu Huchin et Andros Hutchins, le mari et le fils de Halyna. Comme révélé, Matthieu est « Accablé par la douleur ». Sur ses réseaux sociaux, l’acteur avait écrit : « J’ai le cœur brisé pour son mari, son fils et tous ceux qui la connaissaient et l’aimaient. Halyna« .

