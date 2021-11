The Rock à l’honneur du People’s Champ Award aux People’s Choice Awards

Craie une autre victoire majeure pour Dwayne « The Rock » Johnson. La superstar hollywoodienne a annoncé qu’il recevrait le People’s Champion Award aux People’s Choice Awards en décembre. Avant la cérémonie, Johnson a célébré cet honneur et a déclaré que c’était la plus « spéciale » des 15 fois où il avait été nominé pour un prix du public.

Dans la légende, « Mec, c’est irréel. Humble et ému de recevoir le PEOPLE’S CHAMP AWARD de vous, THE PEOPLE. J’ai été nommé 15X avec reconnaissance pour les prix @peopleschoice tout au long de ma carrière ~ Je peux dire que c’est le plus spécial en raison de ce que cela représente réellement, qui est une idée qui sera toujours beaucoup plus grande que moi. Prendre soin des gens. Je vous aime et ce prix sera VRAIMENT mon honneur d’accepter. En votre nom ! Amusons-nous. »

« Dwayne est l’un des acteurs les plus appréciés de notre époque qui a connu un succès sans précédent tout au long de sa carrière », a déclaré Jen Neal de NBCUniversal. « Pendant une période où il y a eu beaucoup d’incertitude, Johnson a fait preuve d’une incroyable capacité à remonter le moral et à faire sourire les gens malgré les circonstances. Ses efforts philanthropiques et sa présence internationale sur les réseaux sociaux ont fait de lui un leader culturel et une source d’inspiration pour beaucoup, faisant de lui le récipiendaire idéal pour le prix « The People’s Champion » cette année. »

Organisés par Kenan Thompson, les 47e People’s Choice Awards auront lieu le 7 décembre. En plus du People’s Champion Award, The Rock est également nominé dans plusieurs catégories, il finirait donc par remporter plus de prix lors de l’événement. Pour son rôle dans Croisière dans la jungle, il est nominé à la fois pour Comedy Movie Star de 2021 et Male Movie Star de 2021. The Rock est également nominé pour Male TV Star de 2021 pour s’être joué dans Jeune Rocher ainsi que Comedy TV Star de 2021 pour cette même série. Jeune Rocher lui-même a une nomination supplémentaire pour Comedy Show de 2021. Pendant ce temps, Dwayne Johnson sera également en lice pour Social Star de 2021.

Récemment, The Rock a partagé la vedette avec Gal Gadot et Ryan Reynolds dans le nouveau film d’action Netflix Avis rouge. Bien qu’il s’agisse d’une fonctionnalité très coûteuse à développer, en partie à cause de sa distribution de premier plan, elle a été un grand succès pour le service de streaming. Il a été annoncé que Avis rouge a établi le record du film le plus regardé de l’histoire de Netflix, une étape importante qui pourrait amener The Rock à revenir pour plus. Après avoir célébré la nouvelle en ligne, l’acteur a vaguement taquiné qu’il y avait « plus à venir ».

Dwayne « The Rock » Johnson a également taquiné son désir d’être le prochain 007 après que Daniel Craig se soit retiré de sa carrière de James Bond. Johnson a expliqué que son grand-père avait précédemment joué un personnage de la série et que ce serait génial pour lui d’entrer dans cette franchise, mais seulement s’il peut jouer James. Il a dit à Esquire : « Je ne veux pas être un méchant. Je dois être Bond. »

La 47e édition des People’s Choice Awards aura lieu le 7 décembre 2021 et sera diffusée en direct sur NBC et E!. Félicitations à The Rock pour son People’s Champ Award, quelque chose que son personnage de la WWE apprécierait certainement aussi. Vous pouvez en savoir plus sur l’événement sur le site officiel des People’s Choice Awards.





