The Rock a flirté avec quelques idées de MCU, mais rien de sérieux pour le moment

Dwayne Johnson vient peut-être de terminer le tournage de DC Adam noir, mais selon son Rapide et furieux producteur Hiram Garcia, ce n’est sûrement qu’une question de temps avant que The Rock fasse une incursion dans le MCU ainsi que. Selon le Saga Rapide producteur, il y a eu des conversations entre Johnson et le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, et bien qu’il n’y ait aucun plan actuellement en place, il semble qu’il y ait un fort potentiel pour que cela se produise à l’avenir. Collider a récemment parlé à Garcia, et il n’a pas tardé à discuter de The Rock et de son possible MCU l’avenir si le bon véhicule peut être trouvé pour lui.

« DJ et Kévin [Feige] avons une excellente relation et nous avons déjà flirté avec quelques idées, mais rien de grave. Il y a une admiration mutuelle pour ce que nous avons chacun fait et ce que Kevin a construit là-bas est vraiment incroyable », a déclaré Garcia. « En fin de compte, pour nous, nous avons toujours été très attachés à ce que nous voulions construire avec Black Adam. Black Adam était le personnage que nous voulions donner vie et que nous pensions que DJ était destiné à jouer. Une fois que nous avons défini nos sites sur ce personnage il y a plus de dix ans, il était difficile d’imaginer que DJ plaignait quelqu’un d’autre. »

Il y a eu des plaisanteries ludiques à propos de The Rock apparaissant dans l’univers Marvel depuis un certain temps maintenant, Anthony Russo ayant commenté une fois que la personne idéale pour que The Rock joue dans un film Avengers serait The Rock. L’ancien lutteur et actuel aimant à succès au box-office a tellement apprécié le compliment qu’il l’a mentionné et a remercié le Fin du jeu réalisateur pour ses commentaires lors de la promotion Hobbs & Shaw.

« Je pense que je devrais, c’est la chose, » Dwayne Johnson a commencé. « Et j’apprécie les frères Russo. Je connais ces gars depuis longtemps et j’apprécie le compliment et nous devrions voir. Donc, en gros, ce qu’ils disent, c’est que je n’ai pas besoin de cape. » il rit. « En gros, ce qu’ils ont dit, je pourrais être le leader de l’univers Marvel. C’est mon interprétation. »

Avec le genre d’engagement qui accompagne tout rôle Marvel, la question n’est pas de savoir si Johnson se verrait offrir un rôle et le voudrait, mais plutôt où exactement il trouverait le temps de l’intégrer dans son emploi du temps. Son film actuel Croisière dans la jungle monte haut au sommet du box-office du cinéma en ce moment, Netflix a déboursé l’un de leurs plus gros budgets jamais sur son Avis rouge, qui arrive sur le quai en novembre, puis il y a Adam noir qui vient de terminer la photographie principale ainsi que les goûts d’un autre Jumanji suite et plus actuellement dans les travaux. Il est à peu près certain de dire qu’en ce moment, tout le monde peut définitivement sentir ce que The Rock prépare et ils veulent tous en manger autant que possible. Et dire que tout le monde pensait que sa carrière avait mal tourné quand il a joué dans le CGI-fest de mauvaise qualité, Le roi Scorpion.

Sujets : Adam noir