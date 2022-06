The Rock a demandé de supprimer toute histoire avec Logan Paul après la vidéo Suicide Forest

Lui et ses amis exploraient la région lorsqu’ils sont tombés sur un homme décédé qui serait mort par suicide, et alors qu’ils étaient initialement choqués, ils ont continué à faire des blagues sur la situation.

Peu de temps après, le vlogger s’est excusé pour l’incident et a juré de faire mieux, apprenant apparemment de l’erreur monumentale – mais il en ressent encore les répercussions aujourd’hui, en particulier après avoir été lâché par The Rock.

En réalité, cependant, il a dit que Johnson était « génial » et « m’a donné l’heure de la journée ». C’est pourquoi ce qui s’est déroulé après la controverse au Japon a été l’un des « moments les plus tristes » de sa vie.

« [I was] extrêmement faible mentalement, et j’ai reçu un appel de mon publiciste qui a également remplacé Dwayne ‘The Rock’ Johnson et elle est comme, ‘Hey Dwayne a demandé que vous supprimiez toutes les photos et vidéos que vous avez faites avec lui et peut-être à l’avenir la relation peut être réconcilié, mais pour l’instant, il ne veut rien avoir à faire avec vous », ce que j’ai également compris.