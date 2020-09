The Rising of the Shield Hero Saison 2: date de sortie, distribution, intrigue et toutes les mises à jour ici

«The Rising of the Shield Hero» est une série animée japonaise de Dark Fantasy dirigée par Takao Abo et le script Keigo Koyanagi. La série n’est que l’adaptation d’un livre japonais d’Aneko Yusagi. La saison 1 a commencé le 9 janvier 2019 et s’est terminée le 26 juin 2019, avec 25 épisodes produits par Kinema Citrus. Crunchyroll-Funimation a acheté les droits de la série et renouvelé une deuxième et troisième saison. La saison 1 est devenue un succès et a atteint une base de fans considérable. Les animations étaient trop géniales, ce qui a attiré le public vers le spectacle avec l’histoire passionnante.

Date de sortie

La «Rising of this Sheild Hero saison 2» sera prochainement lancée pourrait être fin 2020.

La date officielle de la première de la saison n’a pas encore été déclarée – le retard du lancement dû à l’arrêt mondial en raison de la pandémie COVID-19.

Le casting attendu

Comme la saison, la deuxième saison aurait le même personnage principal, Naofumi Iwatani. Et aussi, les co-personnages que nous attendons sont Itsuki Kawasumi, Raphtalia, Motayusa, Filo.

L’intrigue de la saison 2 de The Rising of the Shield Hero

The Rising of the Shield Hero Saison 1 est sans aucun doute un spectacle superhit. Par conséquent, la barre est placée haute pour «La montée du héros du bouclier, saison deux». Le scénario tourne autour du protagoniste Naofumi, un élève qui est plongé dans un monde magique. Naofumi désirait devenir le héros cardinal du monde et servir le monde. Passant, il a créé avec son amour et devient la reine du royaume. Il se sentait trahi et vivait dans les ténèbres. Il se bat avec ses compagnons pour remplir sa mission ultime et ils résolvent le mystère des vagues. Eh bien, The Growing of the Shield Hero Saison 1 nous a laissés dans un cliffhanger. L’attente en vaudra probablement la peine !!! Les tours et l’histoire se dérouleront très prochainement.

