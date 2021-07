The Rising of The Shield Hero Saison 2 : Ce que l’on sait jusqu’à présent – ​​Date de sortie confirmée ?

– Publicité –



La deuxième saison de la série animée populaire, The Rising of the Shield Hero, est en préparation, mais elle sera reportée à plus tard. La série est inspirée des light novels d’AnekoYusagi. Crunchyroll a annoncé lors de leur Crunchyroll Expo 2019 qu’ils ramèneraient la série pour deux saisons supplémentaires. La deuxième saison de The Rising of the Shield Hero verra la production du studio d’animation Kinema Citrus ainsi que DR Movie. Cela révélera de nombreuses intrigues intéressantes qui pourraient avoir un impact sur l’avenir de Naofumi et de son entreprise.

Chronologie de sortie confirmée de The Rising of The Shield Hero Saison 2

Shield Hero 1 a diffusé son premier épisode le 9 janvier 2009 ; après avoir diffusé 25 épisodes en segments de 23 minutes, la saison s’est terminée le 26 mai 2019.

La première saison est ensuite devenue disponible en streaming sur Crunchyroll pour les téléspectateurs américains et FUNimation.

La saison 2 de Shield Hero connaîtra le même sort. Il sera disponible en octobre 2021.

Cela a été officiellement confirmé par le héros de The Shield sur Twitter. Vous trouverez ci-dessous un lien vers la confirmation officielle.

Je les protégerai, quoi qu’il arrive. 🛡 #ShieldHero De retour en octobre. pic.twitter.com/Da4xbEYus4 – La montée du héros du bouclier (@ShieldHeroEN) 6 mars 2021

Qui fait partie du casting de la saison 2 de The Rising of the Shield Hero ?

La bande-annonce de « The Rising of the Shield Hero », saison 2 a peut-être été un teaser pour Naofumi ou son groupe, mais elle a fourni des informations sur le casting de la saison 2. La bande-annonce de « The Rising of the Shield Hero » Saison 2 a déjà révélé que de nombreux acteurs de la voix de la saison 1 reviendront également. Kaito Ishikawa, Asami Seto et Rina Hidaka incarnent Naofumi. Yoshitaka Yoshimura incarne Motoyasu Kitamura. Yoshitaka Nagayamaya incarne Itsuki Kawasumi. Maaya Umida incarne melty.

Hidaka devrait faire partie d’un panel pour l’Expo Crunchyroll 2021. Ils se réunissent pratiquement tous les 5 et 7 août. Continuez à vérifier pour plus de détails sur leurs personnages et leurs plans.

La bande-annonce a également confirmé qu’il y avait eu des changements dans l’équipe de production de la saison 2. Masato Jibo reprendra le poste de directeur de Takao Abo. Kinema Citrus est le studio d’animation qui a produit la série de la saison 1. Ils vont désormais collaborer avec DR Movie, un studio de production d’animation sud-coréen. Masahiro Suewa, l’animateur de personnages d’anime, sera de retour avec Kevin Penkin en tant que compositeur de la bande originale.

Quel est l’intrigue de la saison 2 de The Rising of The Shield Hero ?

Crunchyroll a révélé un tout nouveau thème visuel pour la série animée japonaise. La bande-annonce de la deuxième saison est également disponible. Naofumi iwatani, un jeune protagoniste aventureux et décontracté de la série est également disponible. Il voyage avec Raphtalia (et Filo) dans un monde parallèle où il sera l’un des Cardinaux Héros. Naofumi est entraîné dans un réseau d’amitiés et de trahisons alors qu’il se bat contre les forces du mal qui menacent son nouveau monde. Il affronte Glass dans la finale. Il y aura une autre vague d’ennemis dans la nouvelle saison. Naofumi, sa compagnie, va encore une fois le combattre.