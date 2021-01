«  The Rise of Skywalker  »: Pourquoi garder Ben Solo en vie n’aurait pas fonctionné

Au cours des années, Guerres des étoiles les fans ont analysé les détails des films et se sont demandé comment certaines choses auraient pu se passer différemment. Et Ben Solo n’est qu’un personnage qui a suscité de nombreuses discussions avec des opinions divergentes. Certains fans pensent que tuer le personnage était le meilleur coup dans la trilogie de la suite, tandis que d’autres ont une vision différente des choses.

Retour sur les films Star Wars

Avec l’introduction d’Anakin Skywalker en tant que garçon Star Wars: La menace fantôme, le public a pu mieux comprendre Dark Vador et son passé. Les téléspectateurs ont eu une introduction similaire à un jeune Luke Skywalker dans Star Wars: un nouvel espoir, témoin de sa croissance en apprenant à utiliser la Force.

le Guerres des étoiles suite de la trilogie nous a donné de nouveaux personnages – Rey, Finn et Poe pour n’en nommer que quelques-uns – dans un bras de fer familier entre le côté clair et le côté obscur de la force. Et Kylo Ren / Ben Solo était une nouvelle figure inquiétante qui représentait le côté obscur, même s’il venait d’une longue lignée de Jedi.

Qui est Ben Solo?

Introduit dans Star Wars: Le réveil de la force, Ben Solo était le fils de Han Solo et de la princesse Leia. En tant que tel, il était puissant avec la Force, et Luke l’entraînait à devenir un Jedi. Mais il a été séduit par le côté obscur et a fini par tuer ses camarades étudiants Jedi et rejoindre le chef suprême Snoke, une marionnette de Dark Sidious. Il s’est rebaptisé Kylo Ren et a effectué des missions pour le Premier Ordre.

Tout au long de la trilogie de la suite, il est clair que Ben est en conflit sur son association avec le côté obscur. Bien qu’il commette de grands actes de mal, y compris le meurtre de son propre père, il a également un faible pour sa mère et pour Rey. En fin de compte, Ben sacrifie sa propre vie pour sauver Rey.

Les fans de ‘Star Wars’ sont en conflit sur la mort de Ben Solo

Sur un fil Reddit, les fans ont discuté de la mort de Ben Solo dans la trilogie suite.

«Si vous laissez Ben vivre à la fin, il est si difficile de gérer les conséquences des choses horribles qu’il a faites en tant que Kylo», a déclaré un utilisateur. «Comment feriez-vous pour que Ben reçoive justice pour ses crimes?»

De nombreux commentateurs ont fait écho à ce raisonnement.

«La mort était la seule fin probable», a déclaré une autre personne. «Ce n’est pas comme s’il aurait pu entrer dans le camp de résistance à la fin en disant ‘désolé pour tous les meurtres’. Comme Vader, il a sacrifié sa vie au service de la défaite de Palpatine.

D’autres pensaient que Ben aurait pu vivre et expier ses crimes, bien qu’ils aient reconnu que cela aurait pris un temps d’écran considérable pour le rendre satisfaisant.

« Il aurait absolument fallu qu’il y ait des scènes avec lui en interaction / combat avec la Résistance, ce qui les rendrait plus tard en lui pardonnant plus de sens », a déclaré un fan.

En fin de compte, même s’ils auraient souhaité qu’il puisse vivre, la plupart des commentateurs ont estimé que la mort de Ben Solo était le meilleur moyen de clôturer à la fois le personnage et l’histoire.