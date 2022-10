The Rings Of Power connaît un regain d’intérêt quelques jours après la finale de la saison

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a peut-être impressionné les critiques, mais il y a eu de nombreux rapports selon lesquels la série n’a pas réussi à obtenir les scores des critiques d’audience que les créateurs et Prime Video avaient espérés. Cependant, il semble que la finale de la saison 1 de l’adaptation de Tolkien ait suscité un pic d’intérêt pour la série. Selon L’enveloppeParrot Analytics a signalé un pic de 55,7 fois aux États-Unis, ce qui était plus élevé qu’à tout autre moment de l’exécution.





Avec la deuxième saison de The Rings of Power déjà en production et Prime Video engagé dans une course de cinq saisons à moins que quelque chose ne tourne mal avec une future saison, ce sera un signe encourageant que certains téléspectateurs ont simplement choisi d’attendre la totalité saison pour être disponible avant qu’ils ne plongent dans l’histoire. Alors que la plupart des séries verraient une baisse de l’intérêt des téléspectateurs au fil du temps, de nombreuses personnes semblent avoir davantage écouté les critiques positives de l’émission et décidé de voir de quoi il s’agit par elles-mêmes.

Première saison de Les anneaux de pouvoir a passé ses premiers épisodes à exposer son stand, avec des introductions aux terres, aux peuples et à certains événements qui façonneront l’avenir de la série et l’histoire de la Terre du Milieu qu’elle raconte. Cela a inclus l’apparition énigmatique de The Stranger, un personnage qui à la fin de la saison s’est révélé être « un sorcier », l’émergence de Sauron et la création du pays du Mordor. Bien que certains fans de Tolkien n’aient pas apprécié l’interprétation du matériel source, dans l’ensemble, l’audience de l’émission a été suffisante pour satisfaire la plupart des gens de Prime Video.





Comment la deuxième saison de The Rings Of Power développera-t-elle l’histoire?

En ce qui concerne les émissions de télévision fantastiques, une première saison de toute nouvelle série doit passer beaucoup de temps à créer et à expliquer le monde dans lequel elle se déroule. Alors que la Terre du Milieu est bien connue de certains, nombreux sont ceux qui ne connaissent le monde de Tolkien qu’à travers l’œuvre de Peter Jackson. le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit trilogies, et bien que Les anneaux de pouvoir se déroule dans ce même monde, il se déroule plusieurs années avant ces films et quelques modifications mineures ont été apportées à la tradition du pays.

Selon les showrunners de la série JD Payne et Patrick McKay, il y aura plus de canon de Tolkien inclus dans la deuxième saison, et on s’attendrait à ce que l’histoire se dirige vers les événements les plus connus créés par Tolkien, les choses commenceront probablement à se sentir un peu plus familier. La paire a déjà dit TH :

PAYNE : « La première saison s’ouvre sur : qui est Galadriel ? D’où vient-elle? Qu’a-t-elle souffert ? Pourquoi est-elle conduite ? Nous faisons la même chose avec Sauron dans la saison deux. Nous remplirons toutes les pièces manquantes. MCKAY: « Sauron peut maintenant être juste Sauron. Comme Tony Soprano ou Walter White. Il est diabolique, mais complexement diabolique. Nous avions l’impression que si nous faisions cela dans la première saison, il éclipserait tout le reste. Donc, la première saison est comme Batman Begins, et The Dark Knight est le prochain film, avec Sauron manœuvrant à l’air libre. Nous sommes vraiment excités. La deuxième saison a une histoire canonique. Il y a peut-être des téléspectateurs qui se disent : « C’est l’histoire que nous espérions avoir dans la première saison ! » Dans la saison deux, nous le leur donnons.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est maintenant en streaming sur Prime Video.