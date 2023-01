The Righteous Gemstones : ce que l’on sait de la troisième saison

in

La production créée et mettant en vedette Danny McBride a été créée sur HBO le 18 août 2019.

Dans un monde où les sitcoms sont en difficulté et où les meilleures blagues des films sont vendues dans des bandes-annonces, il y a encore de l’espoir. Où? Dans des productions comme celles de HBOqui utilisent la comédie pour couper les moments de tension totale dans des drames lourds comme Barry Soit Les pierres précieuses vertueuses. Quand on s’y attend le moins, une séquence humoristique apparaît qui nous donne une pause.

Initialement publié le 18 août 2019, Les pierres précieuses vertueuses il a été créé par Danny McBride, qui est aussi l’un des principaux protagonistes. Au casting, on retrouve des personnalités de renom comme celles de John Goodman, Walton Goggins, Skyler Gisondo, Adam Devine, Edi Patterson, Cassidy Freeman et Tony Cavalero. David Gordon Green (du refaire de Halloween) et Jodi Hill (pacificateur) ils dirigent la plupart des épisodes.

L’histoire de Les pierres précieuses vertueuses tourne autour d’une famille de télévangélistes des États-Unis, aussi dysfonctionnels que corrompus et hypocrites. Sur un ton comique assez sombre, l’absurde prend souvent part à cette histoire où Pierre précieuse d’Eli (Goodman) est le patriarche tandis que ses trois fils tentent d’être à la hauteur de ses attentes et d’être mieux placés pour un passage de flambeau afin de perpétuer l’héritage de les pierres précieuses. Avec une troisième saison en route, nous vous disons ce que l’on en sait.

+ À quoi s’attendre de la troisième saison de The Rigtheous Gemstones

Après avoir promis à son père qu’ils s’entendraient beaucoup mieux et avec un hôtel de luxe en route pour les pierres précieusesgracieuseté de Jessy, reste à savoir quel sera le déclencheur qui les mettra à nouveau en difficulté. En ce sens, le deuxième volet partait de la mort du journaliste qui dévoilait tous les actes criminels des pasteurs et voulait aller chercher Pierre précieuse d’Eli. Il faudra voir si l’enquête qu’il avait en tête se réveille ou si, par exemple, le corps de Glen enterré sous les montagnes russes. Sans parler de Harmon (Macaulay Culkin) qui pourrait avoir un poids plus important dans le prochain opus après son grand retour vers la fin de la seconde.

En juin de l’année dernière, le tournage de la troisième saison de Les pierres précieuses vertueuses que sa première n’a pas encore été officiellement confirmée mais qu’elle pourrait sortir en février ou mars (le deuxième opus est arrivé il y a exactement un an). Kristen Johnston (3ème Rocher du Soleil) Ce sera l’un des nouveaux visages de la série. Pour le moment, nous n’avons qu’une seule image partagée par le compte Instagram officiel de la série, où l’on voit les trois frères pierres précieuses regardant vers l’horizon. Que feront-ils ?

