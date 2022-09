The Resident Saison 6 Episode 3 Date de sortie, compte à rebours, spoilers

Beaucoup de gens recherchent la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 6 de The Resident. Comme cette nouvelle saison est sortie et que tous les fans de cette série recherchent vraiment ce prochain épisode de cette série. Pour obtenir toutes les informations sur cette série, vous êtes nombreux à effectuer des recherches sur Internet. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 3 de The Resident Saison 6 dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 6 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série télévisée dramatique médicale américaine et cette série a été Amy Holden Jones, Hayley Schore et Roshan Sethi. L’histoire de cette émission est basée sur un livre nommé Unaccountable de Marty Makary. Son premier épisode est sorti le 21 janvier 2018. Cette émission est largement regardée dans le monde entier et actuellement, tous recherchent le prochain épisode.

L’histoire de cette série représente la vie des responsabilités des membres du personnel du Chastain Park Memorial Hospital tout en plongeant dans les routines bureaucratiques de l’industrie hospitalière. L’histoire suivra un médecin innocent et parfait dans son travail et au fur et à mesure que la série avancera, vous la trouverez vraiment très intéressante et vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui se passera ensuite. Après avoir regardé les épisodes précédemment publiés, les fans de cette série recherchent la date de sortie de The Resident Season 6 Episode 3. Alors, donnons tous les détails ci-dessous.

Date de sortie de l’épisode 3 de la saison 6 de Resident

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de The Resident Season 6 Episode 3. Le nom de cet épisode est One Bullet et il sortira le 4 octobre 2022. Si vous êtes un fan de cette série et que vous voulez savoir ce qui va se passer ensuite, nous vous suggérerons tous de marquer cette date.

Où diffuser le résident?

Si vous souhaitez regarder cette série, son réseau officiel est Fox. Vous pouvez également diffuser cette émission sur de nombreuses plateformes en ligne comme Hulu, Fubo TV et Vudu. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région. Vous pouvez diffuser tous les épisodes précédents sur ces plateformes en ligne.

Spoilers

Donc ci-dessous, nous allons partager les spoilers de cet épisode.

Lorsqu’une victime par balle entre dans la salle d’urgence, ses blessures s’avèrent si catastrophiques dans tout son corps que plusieurs médecins doivent sauter sur l’affaire; Ian est confronté à un test de dépistage de drogue obligatoire.

Distribution de cette série

Ci-dessous, voici la liste des acteurs de cette série.

Matt Czuchry dans le rôle de Conrad Hawkins

Emily VanCamp comme Nicolette

Manish Dayal comme Devon Pravesh

Bruce Greenwood comme Randolph Bell

Malcolm-Jamal Warner dans le rôle d’August Jeremiah

Jane Leeves comme Kitt Voss

Jessica Lucas comme Billie Sutton

Miles Fowler dans le rôle de Trevor Daniels

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 3 de The Resident Saison 6, le nombre total d’épisodes, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Si vous voulez regarder cet épisode, marquez simplement la date et attendez sa sortie. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Resident Season 6 Episode 3 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

