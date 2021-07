The Resident Saison 5: Date de sortie, intrigue et arcs de l’histoire du personnage

– Publicité –



Le drame médical américain « The Residency » a été diffusé pour la première fois sur Fox en 2018. Le drame suit les aventures d’un groupe de jeunes médecins alors qu’ils se préparent pour leur spécialisation médicale au Chastain Park Memorial. La série aborde également la bureaucratie du système de santé américain post-Obamacare. Fox a acquis l’émission de Showtime en 2017. L’idée de « The Resident » vient de Marty Makary (un vrai médecin qui enseigne et écrit sur des sujets de santé publique) et travaille à l’Université Johns Hopkins.

Cette production a été renouvelée pour une cinquième série en mai 2020 par Amy Holden Jones, qui a écrit « Indécent Proposal » en 1993 avec Demi Moore, Oliver Platt et Robert Redford. Nous allons d’abord donner un bref aperçu de la série. Nous dévoilerons également la date de sortie de la saison 5. Nous vous indiquerons également comment rattraper son retard sur les saisons déjà sorties. Enfin, nous vous rappelons que ce site Web publie des mises à jour quotidiennes concernant la série Fox et vos émissions Fox préférées. Assurez-vous donc de vérifier souvent les nouvelles mises à jour.

Quelle est la date de sortie de la saison 5 de Resident ?

La saison 5 des résidents devrait sortir en mai 2022. En effet, la série a récemment reçu une commande de deuxième saison de FOX. La plupart des émissions de télévision ont une date officielle avant leur retour de congé sabbatique. Ces dates sont révélées plus tard dans l’année. Les chances que « The Resident », ainsi que « Our Kind of People », reviennent sur FOX sont très élevées (par ligne de télévision). Les mardis à 20 h, heure normale de l’Est. FOX est la série FOX scriptée la plus complète autre que 9-1-1. Le réseau souhaite que l’émission ait un public stable.

Les arcs de l’intrigue et de l’histoire des personnages de la saison 5 de Resident

Les saisons 2 et 3 ont été diffusées à l’automne. La saison 4 a débuté en janvier 2014 avec 14 épisodes. La saison 4 a été produite en janvier parce que le virus COVID-19 a affecté la production. Nous espérons que ce ne sera pas un problème en septembre lorsque des feuilles jaunes et oranges commenceront à apparaître. La plupart des intrigues de la saison précédente se poursuivront dans la saison 5 de « The Resident ». Nikki, l’enfant de Conrad, est née à Chastain. Kip était le chef de l’exploitation de Chastain et a fait des affaires avec Big Pharma au grand désarroi de Conrad.

« The Resident » semble se concentrer cette saison sur la parentalité. Ils auront le défi de jongler entre leurs obligations parentales et leur travail de médecin. Sammie est né à la fin de la première saison, après une adoption similaire entre Jake et Greg. Alors que de nombreuses personnes vivent le deuil, la vie et la famille des personnages grandissent. La saison 2 d’AJ abordera probablement les problèmes actuels d’AJ Le collègue lui a sauvé la vie. Sa fiancée a quitté le pays et sa mère adoptive a également reçu un diagnostic de cancer du poumon. Il espère que son épreuve sera bientôt terminée.