The Rehearsal Episode 3 Date de sortie, liste des épisodes, distribution de la série – Tout ce que vous devez savoir

La date de sortie de l’épisode 3 de répétition est confirmée et, à cause de cela, les fans de cette série deviennent vraiment très excités pour son prochain épisode. Après avoir vu la curiosité des fans, nous avons décidé d’apporter un guide séparé pour vous tous. Donc, si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous vous fournirons toutes les mises à jour liées à la date de sortie de The Rehearsal Episode 3. Si vous souhaitez obtenir tous les autres détails tels que l’endroit où vous pouvez regarder cette série, la date de sortie de l’épisode 3, les détails de la distribution et toutes les autres choses, vous êtes au bon endroit.

Il s’agit d’une série télévisée docu-comédie américaine. Ce spectacle a été créé par Nathan Fielder. Le premier épisode de la série est sorti le 15 juillet 2022. Après la sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série suit Fielder en tant qu’homme qui se demande à quel point sa vie est écrite pour lui-même. Ici, vous verrez comment il utilise un groupe d’artistes. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez plus intéressante et vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Maintenant, tous ses fans recherchent la date de sortie de The Rehearsal Episode 3. Alors sachons-le.

La date de sortie de l’épisode 3 de répétition

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de The Rehearsal Episode 3. Le nom de cet épisode est « Gold Digger » et il sortira le 29 juillet 2022. Si vous voulez savoir ce qui va se passer ensuite dans la série, vous devrez attendre la date indiquée.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de cette saison en cours.

Jus d’orange, sans pulpe

Scion

Chercheur d’or

La méthode Fielder

apocalypto

Faire semblant de papa

Détails du casting

Voici la liste des acteurs de la série.

Nathan Fielder

Gigi Berthoud

K.Todd Freeman comme Fake Kor

Tony Nation en tant qu’hôte de faux jeux-questionnaires

Vilma Ortiz Donovan en tant que faux barman

Kristina Horan comme femme DKNY

Roy James Wilson comme officier de police

Selwyn Wright Jr. comme ouvrier du bâtiment

Raymond Lopez en tant que faux pizzaiolo

Chase Yi en tant que faux Mike

Andrea M. Anderson comme Mimi

Bryan Marcos comme faux Alfretz

Où regarder la répétition ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur HBO et c’est le réseau officiel de la série. Gardez simplement à l’esprit que la disponibilité de cette série dépendra de votre région et si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez y accéder ici.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de The Rehearsal Episode 3, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Rehearsal Episode 3 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

