The Real Housewives Of Dubai Episode 13 Date de sortie, compte à rebours, spoilers

Beaucoup de gens cherchaient la date de sortie de l’épisode 13 de The Real Housewives Of Dubai. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans de cette série de téléréalité recherchent son prochain épisode. De nombreux fans recherchent son prochain épisode sur Internet. Donc, non, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous. Si vous voulez connaître toutes ces choses, vous êtes au bon endroit.

Ici, nous partagerons toutes les informations possibles sur la date de sortie de l’épisode 13 de The Real Housewives Of Dubai. En dehors de cela, nous partagerons plusieurs autres détails comme où regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Suivez tout cet article jusqu’à la fin.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 11 de la saison 2 de FBoy Island

C’est une série américaine et c’est le douzième volet de la franchise The Real Housewives. Le premier épisode de cette série est sorti le 1er juin 2022 et après la sortie, cette série a réussi à gagner beaucoup de popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux autres pays.

Le récit de cette émission vous montrera la mise en lumière de la vie personnelle et professionnelle de plusieurs femmes résidant dans la ville de Dubaï. Au fur et à mesure que vous commencerez à suivre cette série, vous la trouverez vraiment très intéressante et vous deviendrez plus excité de savoir ce que vous pourrez voir dans le prochain épisode à venir. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans de cette série recherchent la date de sortie de l’épisode 13 de The Real Housewives Of Dubai. Faites-le savoir.

Les vraies femmes au foyer de Dubaï Épisode 13 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 13 de The Real Housewives Of Dubai. Le nom de cet épisode est « Reunion Part 1 » et il sortira le 31 août 2022. Comme vous pouvez le voir, votre attente pour cet épisode va se terminer très bientôt. Il suffit donc de marquer la date donnée car c’est l’un des épisodes les plus attendus de cette saison.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de That Girl Lay Lay Saison 2 Episode 5

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de cette saison en cours.

Dunes de sable et pas

La chèvre

Citrons en limonade

Désert Détente

Piper le thé avec un soupçon de pêche

Dîner sur les rochers

Rencontrez les Carrallos

Drame dans le bac à sable

Dancehall ça sort

Trippin de filles

Eaux salées

Au revoir fille

Réunion Partie 1

Réunion Partie 2

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 6 de Generation Gap

Où regarder les vraies femmes au foyer de Dubaï ?

Si vous voulez profiter de cette série, vous pouvez la regarder sur Bravo et c’est le réseau officiel de la série. Vous pouvez également diffuser cette série sur plusieurs autres plateformes de streaming comme Vudu, Peacock, Prime Video et iTunes. Comme vous pouvez le constater, il s’agit de plates-formes multimédias et vous devrez d’abord acheter leur abonnement. La disponibilité de cette série sur les plateformes dépendra de votre région.

Vous pouvez également lire sur: Flatbush Misdemeanors Saison 2 Episode 11 Date de sortie

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 13 de The Real Housewives Of Dubai, sa plateforme de streaming, la liste des épisodes et bien plus encore. Toutes ces informations proviennent des sources officielles et si vous souhaitez regarder cet épisode à venir, marquez simplement la date indiquée ci-dessus. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Real Housewives Of Dubai Episode 13 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂