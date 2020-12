The Raven Remastered est gratuit pour les membres Xbox Live Gold

Les membres Xbox Live Gold ont de nouveaux titres à réclamer gratuitement dès maintenant pour le mois de décembre. Sur la liste se trouve le jeu de mystère pointer-cliquer The Raven Remastered. Il est disponible en téléchargement jusqu’à la fin de ce mois. Si vous êtes partant pour une aventure pleine de mystère et de suspense, cela vaut la peine de s’y pencher.

La version Remastered comprend des graphismes plus nets de l’histoire polarisée sur un rubis ancien volé dans un British Museum. Le seul indice qui reste est une mystérieuse plume de corbeau, qui est la marque d’un célèbre voleur qui a disparu à l’improviste de nombreuses années auparavant.

Vous suivrez l’histoire à travers plusieurs perspectives de personnages. Qui dit la vérité et qui bénéficierait d’un vol de bijoux aussi prestigieux? Ces questions vous suivront tout au long d’une histoire de crime bien écrite, avec de superbes doublages et de superbes animations.

Ce genre de jeux n’attire pas autant d’attention qu’ils le méritent probablement. Ils n’ont peut-être pas un tas de contrôles trop compliqués et un gameplay addictif, mais parfois tout ce que vous voulez dans un jeu est une bonne histoire. Vous pouvez vous asseoir sur le siège passager en admirant tous les détails comme vous le faites dans les films dramatiques.

Vous pouvez faire de même dans The Raven Remastered. En plus d’en apprendre davantage sur les différents personnages, vous voyagerez à travers de beaux endroits dégoulinants d’ambiance. Ils rendent l’histoire encore plus immersive et mémorable, qu’il s’agisse du musée du Caire ou des Alpes suisses.

Pour en revenir aux qualités remasterisées, vous les remarquerez dans les animations et l’éclairage. Tout a une qualité HD, donc si vous avez déjà vérifié l’expérience de base, peut-être le Édition remasterisée vaut le téléchargement.

À tout le moins, vous pourrez revivre une histoire fascinante qui regorge de rebondissements en cours de route. The Raven Remastered est l’un des meilleurs jeux de mystère pointer-cliquer à sortir dans un certain temps et maintenant, il peut être le vôtre pour rien si vous êtes abonné à Xbox Live Gold.

Le mois de décembre s’annonce comme un bon mois pour les abonnés de cette plateforme. C’est une très bonne incitation si vous avez une Xbox One ou peut-être la nouvelle Xbox Series X de Microsoft. De nouveaux jeux sont ajoutés chaque mois, des RPG aux titres d’action-aventure. De nombreux jeux indépendants sont également proposés gratuitement, ce qui vous permet d’élargir vos expériences de jeu d’une manière qui, autrement, ne serait pas possible.