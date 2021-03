The Rainbow Connection de Kermit the Frog honoré par le registre national d’enregistrement

L’interprétation par Kermit la grenouille de « The Rainbow Connection » de Le film Muppet a été inclus dans la classe du Registre national des enregistrements de 2020. Chaque année, le Registre national des enregistrements de la Bibliothèque du Congrès intronise des chansons ou des enregistrements audio « dignes d’être préservés à tout jamais en fonction de leur importance culturelle, historique ou esthétique dans le patrimoine sonore enregistré du pays. . » Parmi de nombreux autres enregistrements emblématiques, il y a la nouvelle inclusion de la chanson populaire de Kermit, et le célèbre Muppet ne pourrait pas être plus fier.

« Eh bien, c’est un sentiment incroyable de faire officiellement partie de l’histoire de notre nation, » Kermit la grenouille a dit de l’honneur dans une interview avec le bibliothécaire du Congrès, Dr. Carla Hayden. « C’est un grand honneur. Et je suis ravi – je suis ravi! – d’être la première grenouille sur la liste! »

Expliquant la décision de commémorer « The Rainbow Connection, Hayden a répondu: » Votre performance de « The Rainbow Connection » s’est vendue à des millions d’exemplaires dans le monde et elle est appréciée de tous. «

Sur son compte Twitter officiel, Kermit a déclaré à propos de l’annonce: « Bonne nouvelle pour les amoureux, les rêveurs et … eh bien, moi! Je suis tellement honoré que » The Rainbow Connection « , comme le vôtre le chante vraiment dans The Muppet Film, est dans la classe du registre national d’enregistrement @LibraryCongress de 2020! «

Interprété par le marionnettiste original de Kermit la grenouille Jim Henson dans Le film Muppet, « The Rainbow Connection » a été écrit par Paul Williams et Kenneth Ascher. La chanson a valu à la paire deux nominations aux Oscars pour leur travail, et bien que des artistes comme Kacey Musgraves aient continué à reprendre la chanson aussi récemment qu’en 2019, l’original Film Muppet la version est peut-être la plus emblématique. Williams dit que la chanson parle de « l’immense pouvoir de la foi. Nous ne savons pas comment cela fonctionne, mais nous croyons que c’est le cas … parfois les questions sont plus belles que les réponses. »

L’année dernière, Kermit a revisité « The Rainbow Connection » avec une performance spéciale de la chanson publiée sur la chaîne YouTube officielle pour Les Muppets. La chanson est arrivée juste au bon moment pendant une année particulièrement difficile, avec un commentaire sur la vidéo: « Parfois, lorsque le monde s’effondre, tout ce dont vous avez besoin est une grenouille et un banjo. »

« C’est un million de fois plus efficace que les millionnaires qui chantent » Imagine « », a déclaré un autre Muppets ventilateur.

Sorti en 1979 lors de la première édition de Le Muppet Show à la télévision, Le film Muppet suit Kermit la grenouille qui entreprend un voyage à travers le pays à Hollywood, rencontrant plusieurs de ses copains Muppet en cours de route. Ce fut un succès retentissant au box-office, et bien d’autres Muppets les films suivraient dans les années suivantes. En 2009, Le film Muppet lui-même a été sélectionné par la Bibliothèque du Congrès pour être conservé dans le National Film Registry, se joignant à d’autres films légendaires classés comme «culturellement, historiquement ou esthétiquement significatifs».

Ces jours-ci, Kermit la grenouille fait toujours son truc sur Muppets maintenant, la dernière incarnation de la franchise sur Disney +. Ceux qui préfèrent les épisodes classiques peuvent également diffuser Le Muppet Show sur le streamer, et Le film Muppet est également disponible sur Disney +. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: The Muppet Movie, Muppets, The Muppets