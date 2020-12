« The Race » de Tay-K supprimé de YouTube

Le clip vidéo à succès de Tay-K pour « The Race », ainsi que la page entière de Buffet Boys, ont apparemment été supprimés de YouTube.

Tay-K a l’une des histoires les plus malheureuses de l’histoire moderne du hip-hop. Le rappeur était au bord de la célébrité, frappant gros avec son disque contagieux « The Race ». Après avoir commencé à voir un succès dans l’industrie de la musique, toute l’histoire derrière la chanson a été révélée. La piste a été enregistrée et publiée alors que Tay-K était un fugitif de la police, échappant à l’assignation à résidence et se précipitant loin des flics avant le début de son procès pour meurtre. « Fuck a beat, j’essayais de battre une affaire / Mais je n’ai pas battu cette affaire, salope j’ai fait la course », rappe le jeune Taymor McIntyre sur la chanson, qui a ensuite été reconnu coupable et condamné à 55 ans de prison. Le disque est en quelque sorte un classique culte, et il montre aux fans ce que Tay-K aurait pu devenir dans l’industrie de la musique. Malheureusement, son héritage a été réécrit par ses crimes, et maintenant, même la preuve qu’il était une star en devenir semble s’évanouir. Tel que rapporté par No Jumper, « The Race » a été soudainement supprimé de YouTube. La vidéo était à plus de 200 millions de vues. La page qui l’hébergeait, Buffet Boys, a également été supprimée, et les affiliés Pouya et Fat Nick disent qu’ils travaillent pour le remettre en marche. « Ils ont signalé notre chaîne pour la nudité », a révélé Pouya. « Nous le récupérons », a déclaré Fat Nick. Si vous essayez de vous lancer sur certains Tay-K sur YouTube, vous devrez attendre un peu.