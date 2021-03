«  The Queen’s Gambit  » va frapper Broadway dans une nouvelle comédie musicale

La série à succès de Netflix, « Le gambit de la reine » aura une adaptation musical qui atteindra les étapes de Broadway.

La série avec Anya Taylor-Joy, jouant le prodige des échecs, Beth Harmon, est devenu l’été dernier le mini-série le plus populaire sur la plateforme. Le spectacle a été créé par Scott Frank Oui Allan Scott basé sur le roman de 1983 avec le même nom de l’écrivain, Walter Tevis.

Maintenant, selon les informations de Date limite, la compagnie Niveau avancé a acquis les droits théâtraux de « Le gambit de la reine » et envisage d’adapter l’histoire en une comédie musicale avec l’ambition d’atteindre Broadway.

La PDG de Attaquant de niveau, Adrienne Becker a partagé une déclaration à la nouvelle: «C’est un privilège pour Level Forward de mener la mission de « Le gambit de la reine » à la scène à travers l’art bien-aimé et durable du théâtre musical ».

«Raconté à travers un point de vue audacieux et frais, le public partage déjà l’amitié et la force de la femme inspirante de l’histoire qui suit le chemin de Beth Harmon et son triomphe définitif. L’histoire est un appel de sirène au milieu de notre lutte contemporaine pour l’égalité entre les sexes et la race, et nous cherchons à faire avancer le projet.







Après l’annonce, il sera intéressant de savoir qui sera l’actrice chargée de remplir les chaussures qu’elle a laissées Anya Taylor-Joy lors de l’interprétation Harmon.

D’un autre côté, Taylor-joie a récemment révélé qu’il ne fermait pas la porte lors d’une deuxième saison de «Le gambit de la reine», bien qu’il était à l’origine destiné à être une série limitée.