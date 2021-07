The Queen’s Gambit Saison 2 (Le jeu de la dame saison 2) : À quoi s’attendre ?

The Queen’s Gambit était la série la mieux notée de Netflix en 2020. Anya Taylor Joy a également remporté des distinctions majeures, notamment un prix Critic’s et SAG.

Le jeu de la dame saison 2 c’est pour quand?

La série Le jeu de la dame saison 2 centrée sur Beth Harmon (un génie des échecs) de Taylor-Joy était si populaire qu’elle a provoqué une augmentation des ventes de jeux d’échecs aux États-Unis. Bien que le spectacle ait remporté le concours des séries limitées, il est apparu que toute la saison était terminée. Cependant, Taylor Joy a récemment évoqué la possibilité d’un deuxième épisode.

Anya Taylor Joy a déclaré qu’elle était ouverte pour la deuxième saison de la série et que ce n’était pas impossible. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait qu’il se passerait si la deuxième saison était sortie, Taylor-Joy, 25 ans, a déclaré: « Ce ne serait pas idiot de ma part de dire » Il n’y en aura jamais « et puis j’ai quarante ans et Scott Frank,

c’est du genre ‘Yo, qu’est-ce que tu ressens à ce sujet ? Voulez-vous revenir?

Taylor-Joy a également parlé du rôle de Beth Harmon dans la saison 2 du jeu de la dame.

Elle a dit qu’elle espérait qu’elle ferait les choses pour elle-même. J’aimerais que Beth aille avec Thomas Brodie-Sangster et passe un peu de temps en Russie avec lui, tous les deux étant des intellectuels snob. J’espère aussi qu’elle connaît une phase Bowie.

Les fans seront ravis de voir les aventures d’échecs de Beth Harmon et d’entendre les suggestions d’Anya Taylor-Joy pour une autre saison.