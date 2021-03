The Queen’s Gambit: It As A 2020 American Coming-of-Age Period Drama Minisérie basée sur le roman du même nom de Walter Tevis en 1983

L’histoire réelle est anecdotique et tirée du roman de transition de 1983 portant un nom similaire de Walter Tevis, décédé en août 1984.

C’est probablement l’ouverture la plus célèbre au vu de sa capacité d’assaut. Le blanc attaquera et il dépendra de l’obscurité pour se protéger efficacement. Si vous appréciez de serrer votre rival, le stratagème du souverain est une ouverture idéale pour vous.

Netflix a livré The Queen’s Gambit le 23 octobre 2020. Après un mois, il était devenu la mini-série scénarisée la plus regardée de Netflix. Il a été plébiscité par les experts, qui ont loué l’exposition de Taylor-Joy tout comme l’estime de la cinématographie et de la création.

Il a également obtenu une réaction positive de la région d’échecs, et les informations recommandent qu’il ait accru l’intérêt du public pour le jeu.

Près de la déclaration de demande d’arrangement, il a été rapporté qu’Anya Taylor-Joy devait jouer le rôle principal. En janvier 2020, il a été expliqué que Moses Ingram avait rejoint le casting de l’arrangement.

Lors de la déclaration de la date de début de la mini-série, il a été rapporté que Bill Camp, Thomas Brodie-Sangster, Harry Melling et Marielle Heller étaient projetés dans des emplois en vedette. Comme la majeure partie du tournage a été réalisée à Berlin, les petits travaux ont été occupés pour la plupart par des artistes britanniques et allemands.

Le 28 octobre 2020, l’arrangement est devenu l’arrangement le plus regardé de la journée sur Netflix. Le 23 novembre 2020, Netflix a rapporté que l’arrangement avait été regardé par 62 millions de familles depuis sa livraison, se transformant en «le plus grand arrangement restreint scénarisé de Netflix à ce jour.

»À ce propos, Scott Frank a déclaré:« Je suis à la fois enchanté et abasourdi par la réaction », tandis que quelques médias la décrivent comme une« réalisation improbable ».

L’arrangement a battu le classement de streaming américain de Nielsen pour les longues périodes du 26 octobre au 1er novembre, du 2 au 8 novembre et du 9 au 15 novembre 2020, ce qui en fait le principal arrangement à faire en tant que tel pendant trois semaines consécutives.

The Queen’s Gambit, à la fin, s’est classé troisième dans le positionnement annuel de Reelgood des émissions Netflix en 2020, Cocomelon occupant la première place.

L’histoire commence à Lexington, dans le Kentucky, où Beth, âgée de neuf ans, ayant perdu sa mère dans une collision automobile, est emmenée dans un abri où elle est montrée aux échecs par le surveillant de la structure, M. Shaibel.

Comme c’était le cas dans les années 1950, la maison de transition administre tous les jours des pilules sédatives aux jeunes filles, qui se transforment en une fixation pour Beth. Elle se transforme rapidement en un joueur d’échecs solide en raison de ses capacités de représentation, qui sont améliorées par les sédatifs.

Quelques années après les faits, Beth est reçue par Alma Wheatley et sa meilleure moitié de Lexington. Alors qu’elle s’acclimate à sa nouvelle maison, Beth participe à une compétition d’échecs et gagne même si elle n’a aucune connaissance des échecs sérieux.

