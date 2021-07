The Queen’s Gambit de Netflix renouvelé pour la saison 2

– Publicité –



Qui aurait pensé qu’un spectacle d’échecs serait l’un des spectacles les plus réussis de Netflix ?

Le Gambit de la Reine est une série limitée qui a connu un énorme succès et a été l’émission n°1 sur Netflix depuis ses débuts le mois dernier.

L’adaptation par Anya Taylor-Joy du roman de Walter Tevis de 1983 sur le prodige des échecs Beth Harmon a conquis les critiques et les téléspectateurs. Il a également obtenu une note de 100% Rotten Tomatoes et un suivi de fans dévoué.

Alors, y aura-t-il une saison 2 de Queen’s Gambit?

En raison de son statut de hit dormeur, ‘s Queen’s Gambit a fait part de ses inquiétudes concernant une deuxième saison.

Rien n’a été confirmé. Cela semble peu probable, étant donné que la série utilisait tout le matériel de Tevis et devrait consulter sa succession pour prolonger l’histoire. Bien qu’il n’y ait pas de plans pour une deuxième saison de la série, les acteurs et l’équipe sont ouverts à l’exploration de l’histoire de Beth.

Le producteur William Horberg a déclaré qu’ils avaient « beaucoup de plaisir à se parler de demain ». Pourtant, il a également admis que la dernière scène ressemblait à « une belle note pour clore la série » et que « je ne suis pas sûr de vouloir continuer à répondre à cette question ».

Harry Melling, qui incarne Harry Beltik) et Anya Taylor-Joy (qui incarne Harry Beltik) n’excluent rien. « S’il y a une chose que j’ai apprise de cette industrie, c’est qu’elle ne dit jamais jamais » a déclaré Taylor-Joy. Elle a ajouté qu’elle « reviendrait certainement si on le lui demandait ». Melling est d’accord, notant que « des événements étranges se sont produits ».

Il n’est pas rare qu’une série limitée de spectacles soit renouvelée. Un excellent exemple est le très apprécié Big Little Lies de HBO.

Le dernier épisode de Le Gambit de la Reine avait tellement de défauts qu’il était impossible de faire une deuxième saison.

Comment se termine le Gambit de la Reine ?

Après avoir touché le fond avec sa dépendance aux tranquillisants et à l’alcool, Beth retrouve Jolene (Moses Ingram), dans ‘Endgame’. Après avoir assisté aux funérailles de son premier professeur d’échecs, le mari de M. Shaibel, Beth redevient sobre et se rend au Tournoi des Champions 1968. Ici, elle affrontera son rival Borgov (Marcin Donocinski) pour remporter le titre de championne du monde d’échecs.

Bien qu’il soit captivant, le dernier match de Beth n’est pas le point culminant de l’épisode. C’est sa confiance en elle et sa confiance dans les autres qui font que l’épisode se démarque. Cela est évident dans la scène lorsque ses anciens adversaires, Townes (Jacob Fortune-Lloyd), Benny-Sangster et Beltik (Melling), se précipitent pour appeler Beth et lui offrir son soutien et ses conseils pour battre Borgov.

Beth peut invoquer son échiquier mental grâce à un soutien externe et à une confiance retrouvée. Avant cela, Beth n’avait pu le faire qu’avec des tranquillisants ou de l’alcool. Elle gagne et bat Borgov pour devenir la nouvelle championne du monde d’échecs.

La dernière scène montre Beth, fraîchement sortie de sa victoire, ratant son vol de retour et choisissant de visiter un parc de Moscou rempli de joueurs d’échecs âgés. Beth met ses gants et sourit alors qu’elle commence un match.

La fin parfaite est dans le dernier épisode. Beth en fait un cercle complet, son match précédent se reflétant dans son premier match avec M. Shaibel. Après avoir combattu ses démons et accepté le soutien des autres, Beth est maintenant en paix avec elle-même, profitant des échecs pour le pur plaisir.

Comme son voyage est terminé, une deuxième saison n’est pas nécessaire. Toute poursuite de l’histoire de Beth ne ferait que nuire à la fin de la série et à l’arc narratif de Beth. Comme nous l’avons vu avec De gros petits mensonges l’affection du public pour les personnages et leurs mondes n’est pas suffisante pour inspirer une suite convaincante.

Netflix doit résister à la tentation de maximiser le succès de Le Gambit de la Reine et à la place, laissez la série telle quelle, magnifiquement conçue et complètement engageante.

L’histoire de Beth est un rappel que les joueurs d’échecs doivent savoir quand continuer à jouer et quand lâcher prise.

Le Gambit de la Reine est disponible sur Netflix.

