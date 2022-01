The Queen of Flow: comment sont les personnalités de Carolina Ramírez et Carlos Torres en dehors du plateau

célébrités

La reine du flux C’est l’une des séries les plus réussies du catalogue Netflix et Carolina Ramírez et Carlos Torres sont les protagonistes préférés. Mais les acteurs ressemblent-ils à leurs personnages ? Tout savoir sur les interprètes de Charly et Yeimy.

© Escargot TVCarlos Torres et Carolina Ramírez

La première de sa deuxième saison s’est à nouveau positionnée La reine du flux comme l’une des séries les plus regardées sur Netflix. La première édition a été un succès complet sur la plateforme, au-delà de ne pas en être originaire, et maintenant avec la deuxième partie, la bande a une fois de plus dépassé les attentes. Bien qu’il s’agisse de l’une des fictions les plus longues du catalogue Red N, la vérité est que les fans continuent de la choisir pour son intrigue captivante et passionnante.

Avec Charles Torres Oui Caroline Ramírez comme protagonistes, La reine du flux continue de grimper dans le TOP 10 des plus joués sur Netflix. En fait, actuellement, la deuxième saison est la troisième sur la liste, mais cela fait exactement dix semaines qu’elle en fait partie. Avec 21 200 000 heures jouées depuis sa première à ce jour, sans aucun doute, cette fiction suit un chemin pour être la plus populaire de la plateforme.

La reine du flux Il a réussi à être autant applaudi par les fans grâce au fait que son intrigue sort de l’ordinaire, mais néanmoins, les performances des protagonistes sont aussi un vrai point en sa faveur. Caroline Ramírez, dans la peau de Yeimy et Charles Torres dans Charly Flow, ils ont fait de leurs personnages deux personnes uniques. La peau et l’émotion qu’ils ont mises dans la performance ont surpris tout le monde au point que beaucoup se demandent si les acteurs sont similaires aux rôles qu’ils jouent en raison de leur complémentarité.

Cependant, il convient de noter que Charly Flow et Yeimy Montoya sont complètement différents de ce que sont Ramírez et Torres dans la vraie vie.. Tout d’abord, les artistes sont de grands amis hors du plateau de la série. Bien qu’ils soient actuellement séparés parce qu’elle vit en Argentine et lui en Colombie, ils ne se sont jamais mal entendus ni n’ont eu de relation amoureuse puisqu’ils ne se considèrent que comme des collègues.

En revanche, il y a quelque chose qui les distingue beaucoup de leurs personnages : lui n’est pas un voyou et elle ne cherche pas à se venger. De même, dans la vraie vie, aucun d’eux ne brille pour être aussi bien musicien que dans le roman. Mais la réalité est que leur travail incroyable et le fait que les fans soient venus les comparer à leurs personnages en disent long sur la façon dont ils ont incarné ces rôles.

