The Purge 6 a une «Amérique remappée» taquine le créateur de franchise

Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises dans le passé, vous ne pouvez pas garder une bonne franchise d’horreur longtemps et les règles des rendements décroissants ne s’appliquent généralement pas, alors quand La purge pour toujours a été cité comme le dernier de la franchise par le créateur James De Monaco, beaucoup de gens n’étaient probablement pas convaincus et il semble à juste titre que nous savons maintenant qu’un sixième versement est à venir. DeMonaco a maintenant élaboré les plans du nouveau film, qui, selon lui, mettra en vedette une Amérique « remappée » à la suite des événements de La purge pour toujours et le retour du Lion de Frank Grillo.

« Je ne peux pas dire grand-chose, mais vous êtes définitivement … Vous avez la bonne référence à laquelle vous allez », a déclaré DeMonaco dans une interview avec ComicBook.com lorsqu’on lui a posé des questions sur La purge 6 avoir un Évadez-vous de New York angle. « C’est définitivement, je dirai ceci: l’Amérique dans laquelle nous entrons dans Purge 6 n’est pas l’Amérique dans laquelle nous vivons maintenant. Elle a été reconfigurée, devrais-je dire, d’une manière unique. Et nous entrons dans cette très changée surface de l’Amérique. Et l’autre chose que je peux dire, parce que je pense que c’est déjà là-bas, c’est que, si cela arrive, c’est le retour du personnage de Léo de Frank Grillo, donc c’est amusant. Mais c’est définitivement… Une nouvelle Amérique et après, c’est environ 10 à 15 ans après La purge pour toujours. »

La purge pour toujours a pris le concept de la série, qui voit tous les crimes devenir légaux pendant 12 heures une fois par an, et a examiné ce qui se passerait si, après ces 12 heures, les gens refusaient d’arrêter de « purger ». Après le chaos que cela a provoqué, le prochain chapitre va clairement traiter de l’endroit où cela mènera le monde ensuite.

« Même avec [The Forever Purge], on s’est dit : ‘Il faut qu’il se retourne sur la tête' », a poursuivi le réalisateur. .’ Ce n’est pas comme un ‘Oh’ naturel. Nous nous sommes dit « Oh, d’accord ». Maintenant, nous nous sommes dit : « D’accord, arrêtons de parler de ça parce que… » Sinon, faire une autre Purge Night qui s’est terminée dans 12 heures nous a semblé : « Ah, nous nous répétons en quelque sorte. Nous ne voulons plus recommencer. Et donc, encore une fois, [Purge 6] aussi, comme vous venez de le dire, c’est : ‘D’accord, fermons ce livre et ouvrons un nouveau livre si nous voulons continuer.’ Voilà, j’espère que ça marche. Les gens semblent satisfaits du script, alors espérons que nous pourrons le faire. »

Bien qu’il semble que le script du film soit terminé et que Frank Grillo ait déclaré qu’il serait heureux de revenir dans la franchise, aucun feu vert n’a encore été donné à la nouvelle suite. Avec La purge pour toujours réussissant toujours à retirer 77 millions de dollars de son budget de 18 millions de dollars malgré les retards de Covid et n’étant sorti que quelques mois après la réouverture des cinémas, il est fort probable que nous n’ayons pas encore vu la dernière purge. La purge pour toujours est disponible à la demande maintenant, avec plusieurs sorties de disques disponibles à partir du 28 septembre.

Sujets : La purge