The Punisher Saison 3 – Déception? Heureusement, pas à cause de ce que la série a encore donné !!

The Punisher est un programme de télévision sur le Web américain qui sort le personnage du très connu Marvel Comics. Nous ne faisons pas référence au fait que l’émission est un succès parmi tous les fans de Marvel Cinematic Universe. Ce thriller d’action et d’actes répréhensibles, chargé de spectacles d’intrigues, est réalisé par Steve Lightfoot. Il est livré par ABC Studios, Marvel Studios et Bohemian Risk Productions. Donc, de nombreuses saisons ont débuté et les fans sont assis avec enthousiasme pour la partie suivante de The Punisher.

Cependant, de manière choquante, l’émission a été abandonnée par Netflix! C’est ce que l’insatisfaction apparaît, n’est-ce pas?

Bien après que la suite de la saison soit censée être déclarée et que tous les fans se soient tenus tranquillement, seule l’administration a abandonné l’émission. Nous avons une autre motivation à insulter cette saison!

Les membres du casting de la saison 3 de The Punisher

Tout d’abord, nous avons Jon Bernthal comme Frank Castle. C’est une personne de beaucoup de gens qui s’attaque aux exigences de la loi. Ainsi, il est toujours rapide pour repousser les voyous et effacer toutes les infractions cachées.

Maintenant, nous avons Ebon Moss Bachrach dans le rôle de David Lieberman. Il était auparavant un enquêteur de la NASA, qui s’est occupé du palais après avoir simulé sa disparition.

En dehors de cela, les membres du casting sont Ben Barnes comme Billy Russo, Golden Rose Revah comme Dinah Madani, Daniel Webber comme Lewis Wilson, Paul Schulze comme William Rawlins, Jason R. More comme Curtis Hoyle, Michael Nathanson comme Sam Stein et Deborah Ann. Woll comme Karen Page.

Raison de l’annulation du spectacle

Pour abandonner la saison 3 de Punisher de la série, une explication pourrait être le déséquilibre du plateau et du casting. Les créateurs ont découvert qu’ils n’avaient pas réussi à dessiner le personnage de leur punisseur comme dans les bandes dessinées Marvel. C’est une énorme explication, mais les fans, malgré tout, ne peuvent pas l’accepter comme un processus de réflexion pour arrêter la série.

Autre que cela, deux films ont également été livrés sur le personnage. En janvier, il y a eu des ragots que Marvel Studio a dû faire pour se retirer, à Jon Bernthal dans le monde artistique. Nous pouvons donc nous attendre à ce que l’histoire se déroule avec certains des personnages du spectacle des occasions.

C'est tout ce que nous pourrions mettre à jour!

