The Punisher et Jessica Jones Rights débarquent aux studios Marvel

Marvel Studios a repris le contrôle de Le punisseur et Jessica Jones droits de Netflix. Les deux émissions Marvel très populaires ont été rejointes par Daredevil, Poing de fer, et Luke Cage. Cependant, le géant du streaming a annoncé en 2019 que toutes les émissions étaient annulées, ce qui était en avance sur le grand déploiement de Disney + fin 2019 (les trois émissions précédentes ont été annulées fin 2018). Marvel et Netflix ont commencé leur relation en 2013 avec l’annonce des émissions susmentionnées et Les défenseurs série limitée.

Les fans de Marvel ont été choqués de voir Le punisseur et Jessica Jones sont annulés, ainsi que le reste des spectacles. Cependant, il y avait toujours l’espoir que Marvel Studios retrouverait les droits et présenterait les personnages à l’univers cinématographique Marvel. Les droits sur tous les spectacles, y compris Daredevil, Poing de fer, et Luke Cage, ont été conservés avec Netflix pendant deux ans après l’annulation, ce qui signifie que les cinq émissions sont de retour sous la bannière Marvel Studios. Quant à savoir ce que cela signifie pour l’avenir, cela n’est pas clair pour le moment.

La star de Daredevil Charlie Cox serait dans Spider-Man 3, bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé. Même ainsi, on ne sait pas quel serait son rôle dans le film, ou même s’il s’agit d’un lien direct avec la série Netflix. Jon Bernthal a déjà exprimé son intérêt à revenir pour plus de Le punisseur, mais admet qu’il ne fait pas partie du processus de prise de décision chez Marvel Studios. Pour l’instant, les fans devront s’asseoir et voir si l’une des émissions finit par être incorporée dans le MCU actuel.

Il y a eu beaucoup de rumeurs ces dernières années sur Daredevil, Jessica Jones, et Le punisseur les histoires se poursuivent à Disney + et peut-être même sur grand écran. Pour ce qui est de Poing de fer et Luke Cage, il y a eu des rumeurs selon lesquelles les personnages pourraient être refondus et redémarrés, cependant, comme tout le reste concernant les anciennes propriétés Netflix, rien n’a été officiellement abordé. Plus tôt cette année, Kevin Feige a été interrogé sur les spectacles et les personnages faisant un retour. « Tout est au tableau », a déclaré Feige au Hollywood Reporter. « C’est l’une des choses amusantes à propos des bandes dessinées, c’est que les personnages apparaissent et disparaissent et vont et viennent. Tout cela est une inspiration pour l’avenir. Il y a de grands personnages et acteurs de ces séries. »

Quant à la façon dont tous ces spectacles pourraient être intégrés, tout dépendra peut-être de WandaVision et Docteur Strange dans le multivers de la folie. «C’est le plus gros indice de l’endroit où le multivers de la folie nous mène et de la façon dont nous l’explorons», a déclaré Kevin Feige le mois dernier. Tout est possible en ce moment, surtout après toutes les spéculations entourant Spider-Man 3, nous devrions donc avoir des réponses dans les mois à venir. Comic Book a été le premier point de vente à rendre compte Le punisseur et Jessica Jones droits de retour aux studios Marvel.

Sujets: The Punisher, Jessica Jones