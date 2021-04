The PS3 Classic Rainbow Six: Vegas Games est hors ligne cette année

Si vous jouez toujours à Rainbow Six: Vegas ou Rainbow Six: Vegas 2 en ligne, nous craignons que votre temps ne soit écoulé plus tard cette année. Les serveurs en ligne associés aux jeux PlayStation 3 classiques seront désactivés en 2021, ce qui signifie que vous ne pourrez plus accéder à leurs offres multijoueurs. La partie solo restera jouable, et il en va de même pour Ghost Recon: Future Soldier. Ce titre ne se souvient tout simplement pas aussi affectueusement. Cependant, Ubisoft n’a pas révélé exactement quand les jeux seront hors ligne, ce qui est le problème auquel nous sommes confrontés ici. Ça pourrait être demain, ça pourrait être dans six mois.

L’annonce a été repérée par les utilisateurs de ResetEra aux yeux d’aigle, et confirme que « les services en ligne multijoueurs pour le titre seront fermés mais les fonctionnalités solo resteront disponibles ». Les services de statistiques des joueurs seront également fermés et les services de nouvelles en jeu supprimés. De plus, tout contenu déverrouillé est dirigé vers la poubelle. Alors, voilà. Deux autres titres PS3 classiques ne seront plus jouables en ligne. Au moins, vous pouvez être tactique dans leurs histoires solo? Pas vraiment un remplacement digne, si nous le disons nous-mêmes.

Avez-vous de bons souvenirs de jouer aux jeux Rainbow Six: Vegas en ligne? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous.