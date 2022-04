The Proud Family : Plus fort et plus fier renouvelé pour la saison 2

Ça devient plus fort et plus fier sur Disney +. Plus tôt dans la journée, le service de streaming a annoncé sur son compte Twitter officiel que La famille fière : plus forte et plus fière revient pour une deuxième saison ! Le tweet a également été bousculé par le créateur de la série Bruce W. Smith, qui a ajouté son propre « Hear you, Hear you! »

La famille fière : plus forte et plus fière est la série de renaissance et de suite de l’original animé à succès de Disney, La fière famille. Les deux séries suivent l’adolescente moyenne Penny Proud (Kyla Pratt) alors qu’elle marche gracieusement et trébuche parfois dans la vie. Pour aider Penny à traverser ses ennuis, sa mère Trudy Proud (Paula Jai ​​Parker), son père Oscar Proud (Tommy Davidson) et sa grand-mère Suga Mama (Jo Marie Payton). Il y a aussi ses petits frères et sœurs, BeBe & CeCe Proud (Tara Strong). Ses amis, Dijonay (Karen Malina White), Zoey (Soleil Moon Frye), LaCienega (Alisa Reyes) et Sticky (Orlando Brown) aident également Penny à sortir (et à avoir) des ennuis.

La fière famille, tout en étant une sitcom terre-à-terre, comportait de nombreux hijinks et des dessins animés amusants tout en couvrant de nombreux sujets sérieux. Après sa première en 2001, la série a été un énorme succès auprès du public et des critiques. L’émission a duré deux saisons et s’est terminée par un téléfilm qui a été créé en 2005. Les choses se sont calmées pendant un moment, puis The Proud Family a été ajouté à la bibliothèque Disney + en 2019. Peu de temps après, des rumeurs ont commencé à se répandre, ce qui a conduit à Davidson révélant la grande nouvelle. La Fière Famille revenait !





La famille fière : plus forte et plus fière est plus de ce que les fans ont toujours aimé dans la série originale. Les acteurs originaux sont tous revenus pour reprendre leurs rôles, moins quelques valeurs aberrantes et changements. Le personnage de soutien précédent Michael (Phil LaMarr dans la série originale) a été heurté dans le groupe d’amis et est maintenant non conforme au genre, en plus d’être exprimé par EJ Johnson. Sticky et sa famille ont également quitté la ville, laissant son ancienne maison pour être rachetée par la famille Leibowitz-Jenkins. La famille a innové en tant que couple marié à deux pères avec leurs deux enfants adoptés, Maya (Keke Palmer) et son frère KG (artiste Dubose).

Dans sa série précédente, La famille fière : plus forte et plus fière a innové dans le monde de la représentation positive. Alors que la première série a été félicitée pour la façon dont elle dépeint les familles noires de toutes formes et tailles, la série de suites a été félicitée pour sa représentation positive des membres et des familles LGBTQ +. Le créateur de la série Bruce Wayne Smith, qui est revenu pour produire Plus fort et plus fier, n’est pas étranger à briser les barrières. Son premier film de réalisateur, 1992 Les enfants de Bebe, a été crédité comme le premier film d’animation à présenter une distribution majoritairement noire. Il avait ceci à dire avec JeuxServer sur la faible représentation des héros noirs et des personnages principaux dans le domaine de l’animation.

« Nous sommes doués pour être des pionniers. Si nous nous ouvrons un chemin pour continuer à explorer en quelque sorte cette sphère animée, avec des projets qui plongent dans de nombreux genres différents dont nous semblons être exclus.

La famille fière : plus forte et plus fière était tout de même l’amour, la comédie et le cœur de son incarnation originale. Les fans étaient heureux de voir leurs personnages préférés revenir pour plus de plaisir avec des mises à jour fraîches et bien nécessaires. Voici encore plus de rires de la part de l’équipe Proud Family et de leur famille inoubliable !





