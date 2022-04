The Proud Family: Louder and Prouder Episode 11 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens sont vraiment enthousiasmés par la date de sortie de The Proud Family: Louder and Prouder Episode 11. Après avoir parcouru tous ses épisodes précédents, les fans de cette série animée sont vraiment impatients de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de The Proud Family: Louder and Prouder Episode 11 dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations relatives à cette émission. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série animée américaine et cette série a été créée par Bruce W. Smith et Ralph Farquhar. Il s’agit d’une reprise de The Proud Family qui a été diffusée à l’origine sur Disney Channel de 2001 à 2005. Son premier épisode est sorti le 23 février 2022 et comme vous pouvez le voir, cette série est très nouvelle pour ses fans. Pourtant, après avoir été une nouvelle série, elle a réussi à attirer l’attention de beaucoup de gens et elle a gagné en popularité.

L’intrigue de la série tourne autour d’une fille de 14 ans qui s’appelle Penny Proud. Le nom de sa mère est Trudy et son père est Oscar. a des rêves fous et Penny fait face à une myriade de défis pendant que sa Suga Mama revient, tout comme Michael, Dijonay, Zoey et LaCienega. Les nouveaux enfants Maya et KG, élevés par deux pères, essaient de s’adapter à la vie à Smithville.

The Proud Family : Plus fort et plus fier Épisode 11 Date de sortie

Nous allons donc partager ici la date de sortie de The Proud Family: Louder and Prouder Episode 11. Dans la saison 1, il n’y a qu’environ 10 épisodes. Le dernier épisode de cette série animée est sorti le 20 avril 2022. Pour le prochain épisode, il faudra attendre la prochaine saison de cette émission. S’il y aura des informations concernant le renouvellement de la saison 2, nous vous en informerons ici.

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est Disney+. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes comme Disney + et d’autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Liste des épisodes

Enfin après avoir révélé toutes les informations concernant la date de sortie de The Proud Family: Louder and Prouder Episode 11. Ici, nous allons révéler la liste des épisodes de la série.

New Kids On The Block

Mauvaise influence(r)

Tout a commencé avec un ballon de basket orange

Figures paternelles

Snackland

Montez

Quand vous souhaitez un Roker

École à la maison

Intimidateur enragé

Old Towne Road Partie 1

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la prochaine date de sortie de The Proud Family: Louder and Prouder Episode 11, où regarder cette émission en ligne, son nombre total d’épisodes et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour avoir ce nouvel épisode. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la date de sortie de The Proud Family: Louder and Prouder Episode 11 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section commentaires ci-dessous. Nous essaierons de vous aider au mieux pour répondre à vos questions.

