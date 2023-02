« The Proud Family : Bigger and Better », une série qui montre la diversité de la culture afro-américaine

Entretien

Dans le cadre du lancement de la deuxième saison sur Disney+, ses créateurs ont raconté ce que c’était que de concevoir le show animé.

© La fière famille : plus grande et meilleure.IMDb

En 2001, quand Les Simpsons et Père de famille ils étaient la norme, Bruce W Smith il pensait qu’il était nécessaire de créer un produit qui parlerait directement aux familles afro-américaines. C’est ainsi qu’il a commencé à dessiner et à concevoir des idées pour une série animée intitulée la fière famillequi a fini de prendre son envol lorsqu’ils l’ont mis en œuvre avec Ralph Farquhar.

Si vous n’avez pas encore joué sur cet épisode, nous vous dirons qu’il s’agit d’une production qui se concentre sur une famille afro-américaine et traite de sujets tels que « L’estime de soi, les rencontres et Juneteenth (19 juin, jour de la libération aux États-Unis) »selon son synopsis officiel. Kyla Pratt, Tommy Davison, Paula Jai ​​Parker et Keke Palmer sont quelques-unes des principales personnalités qui ont fait entendre leur voix.

Diffusée jusqu’en 2005, elle a connu une longue absence qui a été écourtée l’an dernier avec le retour de la série (désormais rebaptisée « La famille fière : plus grande et meilleure »), qui a lancé son deuxième opus début février. Dans ce contexte, les cinéastes ont donné une conférence de presse à laquelle il était présent spoilers.

A propos de l’origine de la production, Bruce W Smith assuré que c’était « un appel au hasard » celui qui a fini par le pousser à créer cette série. « Ils m’ont dit : ‘On adore ce que tu as fait, qu’est-ce que tu veux en faire ?’ Et je leur ai dit : ‘Eh bien, je veux que la série soit écrite comme Les Simpson ou Family Guy., a révélé le showrunner. Pour lui, un « écriture authentique » elle était essentielle à son univers et à ses personnages.

+Les éléments clés de la deuxième saison de The Proud Family

« Vous pouvez vous attendre à un récit plus audacieux »Souligné Bruce W Smith lors d’une conférence de presse où Ralph Farquhar s’est chargé de mettre en avant qu’en plus des améliorations visuelles car « nous avons plus d’argent maintenant »le deuxième volet met davantage l’accent sur l’identification de genre en termes de communauté LGBTQ et de représentation des personnages.

« Je n’ai jamais travaillé sur une série qui avait des personnages avec lesquels on peut autant sympathiser »dit-il fièrement Forgeron quelques minutes avant que son collègue ne souligne : « Nous faisons de notre mieux pour montrer la diversité de notre communauté ». Vous pouvez regarder les deux saisons complètes avec un abonnement à Disney+.

