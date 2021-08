The Protege  : un vétéran du casting et un acteur de milieu de gamme qualifié

Un casting vétéran d’Hollywood et une mise en scène talentueuse amènent l’intrigue alambiquée d’un film de série B sur un terrain plus élevé. Le Protégé met une orpheline brutalisée sous la tutelle d’un assassin rusé. Il devient père, ami et mentor. Qui lui apprend à aller chercher la jugulaire comme un tigre à l’affût. Le film regorge de scènes d’action punitives, mais succombe à la bêtise périodique avec des flirts absurdes et des rebondissements sauvages.

Le protégé ouvre en 1991 Da Nang, Vietnam. Un tueur à gages d’élite, Moody (Samuel L. Jackson), trouve une préadolescente ensanglantée (Eva Nguyen Thorsen) dans des circonstances dangereuses. Il admire la ténacité de l’enfant et décide de la prendre sous son aile. Trois décennies plus tard, Anna (Maggie Q) est devenue une sophistiquée londonienne. Elle possède une librairie de livres rares haut de gamme. Vendre du Edgar Allan Poe vintage le jour, puis collecter sauvagement des millions de dollars de primes la nuit. Anna et Moody se spécialisent dans la recherche de ceux qui souhaitent disparaître dans l’ombre.

La célébration d’anniversaire tranquille de Moody dans son somptueux manoir anglais se déroule sans accroc. Le lendemain, un mystérieux visiteur (Michael Keaton) visite la librairie d’Anna et provoque une réaction en chaîne de carnage. L’un des méfaits passés de Moody est revenu le hanter. Mais il a un féroce protecteur dans son coin. Anna retourne au Vietnam pour découvrir le puissant marionnettiste qui les cible. Elle découvre un pays très différent de celui de sa jeunesse, mais toujours dirigé par des politiciens et des gangsters imprudents. Anna doit faire face aux événements traumatisants de son enfance. Puis pleuvoir vengeance sur ceux qui lui ont fait du tort.

Le réalisateur Martin Campbell sait faire un bon film d’action. Il a tout fait depuis Bond (Oeil doré, Casino Royale) à Jackie Chan (L’étranger). Le protégé l’a fidèle à la forme. Le film a un bon rythme avec des combats et des fusillades bien chorégraphiés. Son ensemble de stars joue intelligemment leurs personnages. Samuel L. Jackson laisse tomber une marque de fabrique « mère », mais règne dans l’impétuosité pour une performance plus réservée. Maggie Q est une star d’action capable sous la direction de Campbell. Elle est beaucoup plus petite que les méchants qu’elle frappe facilement. Le protégé expédie la mort rapidement sans théâtre.

Plusieurs problèmes persistent tout au long du film. Il y a beaucoup de monologues inutiles et de plaisanteries irréalistes. Maggie Q et Michael Keaton flirtent en se battant. Il n’y a aucune tension sexuelle entre eux, donc ces scènes finissent par être comiques. Le protégé souffre également de l’intrigue sur le terrain gauche qui n’a aucun sens. Ces personnages sont censés être le plus haut niveau des tueurs entraînés. Pourtant, ils laissent constamment leurs ennemis s’éloigner et prendre des décisions qui mettent leur propre vie en danger. Cela n’aide pas non plus que le méchant réel soit ridiculement peu menaçant.

Le protégé a quelques bonnes qualités, mais ne les capitalise pas assez. Il y a des moments imprévisibles destinés à la valeur de choc. Ils ne rapportent pas d’une manière qui différencie vraiment l’histoire. Nous avons déjà vu le récit d’une femme assassine d’innombrables fois auparavant. Le protégé finit par être une autre goutte dans le seau. C’est un jeu d’action de milieu de gamme qui devrait suffire aux fans de genre. Le protégé est produit par Millennium Media, Arthur Sarkissian Productions et Campbell Grobman Films. Il est actuellement en large sortie en salles de Lionsgate.

